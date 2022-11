Acusan a funcionario renovador K de cerrar un edificio público con empleados dentro: “Quedamos reducidos a la servidumbre”

POSADAS. Un insólito conflicto laboral se suscitó este lunes en la Unidad Ejecutora Provincial y los delegados de ATE en el organismo apuntaron directamente al coordinador Esteban Romero, a quien acusaron de ordenar cerrar el edificio desde las 7.05 hs., dejando a los trabajadores encerrados.

Según confiaron al Móvil de MisionesCuatro, los delegados Celia Draganchuk y Matías Cabral, por orden de Romero, el edificio fue cerrado con llave desde la hora mencionada más arriba, impidiendo así, ingresar a los empleados que estaban afuera y salir a los que estaban adentro del inmueble, reduciendo “a la servidumbre” a trabajadores de la UEP. Con el agravante siguiente: más de la mitad son monotributistas precarizados, por lo que la actitud de Romero estaría mostrando la contradicción de exigir el cumplimiento de horarios cuando se viola la legislación laboral más básica.

Según confió Draganchuk a este medio, las puertas se cerraron con llave antes de las 7.05 hs., y “no estamos de acuerdo con que se llavee. Queremos que se aplique la reglamentación administrativa: la tardanza, la (quita de) presentismo. Y a la tercera (tardanza) notificación, y que se apliquen las medidas que correspondan”, aclaró la delegada, fijando su postura sobre el cumplimiento de horarios en la UEP.

Sin embargo, Draganchuk admitió que el conflicto por los horarios deja expuesto otro más profundo, vinculado al vínculo laboral de los empleados con la UEP que “coordina” Romero. “Es un problema laboral. Tenemos una disputa (importante) porque tenemos más de la mitad de los compañeros que son monotributistas. Y se exige el cumplimiento de los horarios. Entonces, para algunas cosas soy ilegal y para otras soy legal”, fustigó la delegada de ATE en la UEP.

“Hay contradicciones ahí. ¿Cómo notifico a un monotributista que tiene que cumplir un horario? Si bien tienen el contrato dice que tienen que cumplir tantas horas semanales, también frente a la ley laboral, esa persona no tiene derechos a vacaciones, no tiene derecho a enfermarse, no tiene derecho a nada. Porque no está reglamentado eso, porque es una figura totalmente precarizada. Ahora, no es precarizada para cumplir el horario”, ironizó Draganchuk, en diálogo con este medio.

Por su parte, Cabral también disparó munición gruesa contra Romero, pero por su falta de criterio profesional en el manejo del recurso humano de la UEP y por encerrar a los empleados, reduciéndolos a una especie de servidumbre. “No es sólo un tema de cumplir o no el horario. Acá a las 7.05 se cerró el edificio, quedamos reducidos a servidumbre adentro, sin poder salir. La puerta vehicular también estaba cerrada con llave. Nos quedamos sin siquiera una salida de emergencia por si llegaba a ocurrir algo”, alertó Cabral, sobre lo ocurrido este lunes.

“Estamos en el microcentro y todos sabemos los problemas que hay para estacionar vehículos y demás. Hay compañeros que vienen desde muy lejos, Itaembé Guazú, Miguel Lanús o Garupá. Y otro viene desde Leandro N. Alem. (El cierre del edificio) es una medida totalmente irracional”, subrayó Cabral, quien además la consideró una “reverenda pavada”.

Esteban Romero

En esta línea, Cabral puso de relieve que “el horario nunca puede medir el trabajo de un compañero. Acá somos todos profesionales. Todos pasamos por la facultad muchos años. Y ahora resulta que, si venís a las 7 de la mañana, vas a hacer la diferencia en la formulación de un proyecto. El día que nos toque un coordinador con criterio profesional, por ahí eso va a cambiar. Pero eso no tenemos”, lanzó Cabral, fulminando a Romero.

Según el delegado, “hoy a la mañana no hubo diálogo” con el coordinador de la UEP. “Llamamos al 911 para que podamos abrir la puerta, porque en qué lugar del mundo podés tener un edificio público llaveado. Ahora tuvimos un diálogo después y lo único que nos dijo que él quiere es que se venga temprano. Entonces podés venir a las 7 tomar mate hasta las 11 y está todo bien. (Pero) llegaste un poquito tarde porque tuviste que hacer un trámite o perdiste el colectivo o cualquier otra cosa, y no podés entrar”, bramó el delegado de ATE.

“Necesitamos un cambio urgente, no podemos seguir así. Esto ya es una vergüenza. Nunca pasó algo similar. Esperemos que se tome alguna medida. Y que nos defiendan a los profesionales que hacemos el futuro de esta provincia y no a esta gente que hace lo que quiere”, sentenció Cabral, en duras palabras contra su jefe, el ex intendente renovador K de San Ignacio.