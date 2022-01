Advierten que la sequía “no es un problema temporario”

POSADAS. Para el ambientalista Eduardo Luján, uno de los referentes de la Mesa Provincial por el No a las Represas y la Mesa Socioambiental de Misiones, la crisis por la sequía que se abate sobre el país y la provincia no es un problema pasajero o temporario, no está aislado de un problema más general, como lo es el “cambio climático”.

Tras cumplirse 22 meses de la histórica bajante del río Paraná, un problema íntimamente ligado a la sequía, Luján explicó: “La sequía y la falta de agua en el río Paraná no es un problema ni temporario ni que está aislado. Tiene que ver con un modelo productivo extractivista que ha generado los desastres y los cambios climáticos que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Pero nunca se tuvieron en cuenta”, se lamentó.

Actualmente, “los líderes de los países más importantes están viendo qué podemos hacer para mitigar el cambio climático, que ya nadie niega. Lamentablemente estamos pagando las consecuencias. Con el agravante siguiente: los Estados provinciales y nacionales no están preparados para enfrentar esta situación que nosotros mismos hemos generado”, reflexionó.

Respecto a las políticas públicas para enfrentar el problema, Luján consideró que son remiendos o “parches” que apuntan a la contingencia sin resolver los problemas de fondo y en el largo plazo. Las políticas “son parches. El gobernador (Oscar Herrera Ahuad) anuciaba que íbamos a instalar una planta de energía termoeléctrica en la zona del Uruguaí, enplena selva misionera, con mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y con una falta de previsión, porque no es una inversión a largo plazo”, fustigó

“Tenemos otra centrales termoeléctricas, que se instalaron en la crisis del 2000 – 2001. Y así seguimos, de parche en parche”, planteó el ambientalista.

Críticas a la Secretaría de Cambio Climático

En esta línea, Luján expuso las contradicciones del gobierno renovador en lo que refiere al Ministerio de Cambio Climático. “Creamos una Secretaría de Cambio Climático que lo único que hace es pretender vender un bono para ver si juntamos plata para hacer lobby para las petroleras que están contaminando en el sur y que pretenden quedarse con el océano. Es un sinfín de cuestiones que tienen que ver con un modelo productivo totalmente agotado, que han puesto a nuestra especie en riesgo de extinción, pero no piensan dar un paso atrás. Por eso vemos tantas movilizaciones de ambientalistas”, planteó Luján.

“Por suerte empezamos (con las movilizaciones)”, dijo Luján, añadiendo que forma parte de la recientemente creada Mesa Socioambiental de Misiones, y “participamos de la campaña plurinacional en defensa del agua y de la unión de asambleas de ciudadanos”.

“Estamos peleando por el tema de la explotación de petroleos off-shore y la megaminería, que tanto daño ha generado. Y los agronegocios que significan millones de hectáreas de desmonte, millones de litros de agrotóxicos que se tiran sobre las ciudades, campos y ríos”, bramó el ambientalista.

“Hoy ni siquiera tenemos garantizada la recuperación del acuiferio. Los colonos en el interior están denunciando que sus vertientes y arroyos no tienen más agua. Y la que tienen no es de buena calidad. Tenemos que iniciar un cambio rotundo y profundo”, sentenció Luján.