Advierten que permitir pasar de año con más previas “es una medida parche” para “tapar la crisis educativa”

POSADAS. La medida de permitir que estudiantes de Misiones puedan pasar de año con cuatro materias previas en lugar de tres, dada a conocer cuando se confirmó que la provincia obtuvo los peores resultados en las pruebas Aprender en las materias Lengua y Matemáticas, está cosechando críticas entre docentes, directores y psicopedagogos. Mientras que varios educadores coinciden en que la flexibilización de los criterios de calificación y promoción son meros “parches”, algunos van más lejos y señalan que se trata de un intento de encubrir la crisis educativa, que, paradójicamente, termina reconociéndola.

Este lunes, el Director de la EPET 39 de El Soberbio Sergio Vallejos, expuso su punto de vista sobre este tema, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro. “Los resultados no lo sabemos hasta que se ponga en práctica, lo que sí sabemos es que el sistema no está funcionando, así como está. La educación es algo muy complejo y no se va a solucionar con medidas parches”, consideró Vallejos

“Está haciendo falta un gran acuerdo pedagógico macro entre el gobierno y la comunidad educativa, incluyendo a los padres. Me parece que el docente tiene que hacer una autocrítica, tomar apuntes de lo que está pasando y, evidentemente, tenemos que rever nuestras prácticas pedagógicas. No obstante eso, hay políticas desacertadas en educación”, consideró el director, apuntando a una escuela que está atrasada respecto de los cambios sociales que se vienen produciendo. “Estamos preparando alumnos para un mundo que ya no existe”, reflexionó.

Cuestionamientos a la adición de una hora de clases por día

En tanto, respecto de la decisión del gobierno nacional de sumar una hora más de clases por día para hacer frente al estancamiento y la crisis educativa tras los años de la pandemia del coronavirus, Vallejos advirtió que “es sobrecargar más al docente y eso nunca puede ser bueno, con todo el trabajo que tienen”.

Para Vallejos, la cuestión de la infraestructura material no es lo central a resolver en la crisis educativa de la provincia, que es la peor del país en Lengua y Matemática según los resultados de las pruebas Aprender. Aunque admitió que en la EPET 39 están en un “edificio prestado y precario. Ahora recibimos algo de fondos para arreglarla un poquito. Necesitamos un edificio nuevo, pero más allá de lo material, el problema pasa por el enfoque pedagógico”, insistió.

Por su parte, la psicopedagoga Jazmín Kinder, fue mucho más enfática en sus críticas a la política de flexibilizar los criterios evaluativos en Misiones.