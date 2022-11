Advierten que “todos los médicos cobran plus” a los afiliados del IPS

POSADAS. De acuerdo con Julio Medina, uno de los integrantes del grupo de jubilados docentes Marea Blanca, el cobro de plus en las consultas médicas a afiliados del Instituto de Previsión Social es generalizado en Misiones, variando según la especialidad. Asimismo, según el docente del sector pasivo, los valores de esos cobros extra a afiliados del IPS, es mucho más abultado que hace 6 meses atrás.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Medina dijo que “hoy en día, con el apoyo del sindicato Udnam (Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones), y con la actuación de un profesional que estudia los sueldos de los activos, estamos casi al día en lo que está programado en nuestros sueldos”, resaltó Medina.

“Pero con el IPS se está poniendo más difícil, porque el plus es más elevado que hace 6 o 7 meses atrás. Esto (hace) que un docente jubilado que busca la prestación deba pagar un plus muy alto”, alertó Medina sobre el espinoso tema del cobro de plus médico a afiliados del IPS, una práctica que el organismo provincial niega que esté ocurriendo.

Ante la repregunta de MisionesCuatro, Medina aseguró que “realmente todos los médicos cobran plus (a los afiliados al IPS). De acuerdo con la especialidad es el valor de ese plus”, aseveró.

En tanto, los montos varían bastante, aunque con un piso de $1.500 y “depende, si tengo que ir a mi especialista, estaría $2.500”, contó.