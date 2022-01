Afirman que el hospital de Apóstoles está “colapsado” y luego desmienten

Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Apóstoles.

POSADAS Y APÓSTOLES. Ángel Ramírez habló con este medio sobre una conversación que tuvo con el director del hospital de Apóstoles nivel III, Juan Antonio Zanón Yudar, quien le había afirmado mediante un audio que el nosocomio está “colapsado”.

“El doctor Zanón, me mandó un mensaje que había que difundir la noticia que el hospital estaba colapsado y le pedí para hacer nota”, relató el comunicador.

En ese sentido, agregó: “me dijo que el nivel de testeos en Apóstoles era alto, una noticia que la había comentado hace un par de días él (Zanón). Contó que, de 20 testeos, 18 son positivos”.

“Hay muchas quejas en el hospital respecto a la atención a las guardias el fin de semana, casualmente esta semana no habíamos tenido ninguna novedad”.

Además, Ramírez, contó el Zanón se comunicó y le dijo que la situación se había normalizado “nos explicó que sobrepasó el día domingo, donde los ingresos eran muchos y los egresos eran pocos”.

“En mi opinión personal, el director está hace poco en el hospital, antes estaba Montero que falleció en un accidente automovilístico, el domingo le sobrepasó la cantidad de ingresos y temprano dijo que estaba colapsado. Probablemente era así y después empezaron a dar las altas comunes todos los días”, relató.

“Hubo dos fallecimientos, no dijo porque razones y se liberaron dos camas en terapia intensiva”, añadió.

Luego contó que el Director le había dicho que la situación volvió a la normalidad: “al poco tiempo avisó que se había normalizado, pero el audio se hizo viral”.

“Ayer hablé con Proeza, el subsecretario de Salud y me decía que Zenón no tuvo en cuenta que trabajan en red y que había cama para los misioneros. Me parece que lo sobrepasó la situación del domingo a Zanón”, agregó.

“Hizo declaraciones fuertísimas y ‘se cortó solo’ como decimos en el barrio, no lo consultó con nadie me parece”, acotó Ramírez.

Y a modo de conclusión señaló: “hablando en criollo, Zanón se apuró, lo sobrepasó la situación del domingo y se apuró el lunes en hacer esas declaraciones y después me lo reconoció el mismo doctor, por privado” , expresó el periodista.