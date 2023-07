Casos de rabia paresiante en Misiones: señalan la importancia de la prevención y vacunación

“La característica de este foco en particular es que se da en vacas. La rabia en los herbívoros se manifiesta de otra manera. Incardinación de movimiento, aletargamiento, fiebre y decaimiento. Se echan al suelo, no comen y terminan muriendo. No es una rabia furiosa como en los animales carnívoros”, dijo, señalando que es importante estar atentos a los síntomas característicos para poder actuar a tiempo.

El experto mencionó que la rabia es una enfermedad que está presente en Misiones desde hace mucho tiempo y que convive con los seres humanos y los animales en las chacras: “La rabia vive en Misiones desde antes de los guaraníes. Convive con nosotros constantemente en las chacras”. Los murciélagos hematófagos son portadores de la enfermedad y suelen alimentarse de animales como vacas, caballos y ovejas, transmitiendo la rabia en el proceso.

El especialista enfatizó la importancia de la vacunación como medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad: “Lo importante de la rabia es que nuestros animales de compañía estén vacunados. Es la única forma de prevenir o frenar la rabia”, dijo, comentando que la vacuna contra la rabia es gratuita y se aplica en el IMUSA.

Sin embargo, la situación es más compleja en el caso de la hacienda, ya que la vacunación no es obligatoria: “En la hacienda es complicado porque la vacunación no es obligatoria”, comentó. Es fundamental generar conciencia entre los propietarios de animales para que tomen las medidas necesarias para proteger la salud de sus rebaños y evitar la propagación de la enfermedad.