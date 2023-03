Productores piden fijar en $120 el kilo de hoja verde de yerba mate

POSADAS. Este sábado a la mañana, el programa “Somos Identidad” entrevistó al productor yerbatero Ángel “Cacho” Ozeñuk para conocer los detalles del pedido del sector para aumentar el precio de la hoja verde y que, de 70,08 pesos definidos en octubre del año pasado, suba a 120 pesos el kilo.

“El día 20 hay una reunión y si no se llega a un acuerdo, nuevamente va a Laudo”, dijo el productor sobre el debate de precios en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM); adelantando su opinión personal de que acordarían en 100 o 105 pesos el kilo.

Consultado sobre la sequía y plagas que afectaron a las plantaciones, el dirigente yerbatero comentó que “el rulo hizo que se pierda entre 25 y 30% de la cosecha”, explicando que la yerba que no se cortó, no sufrió, aunque sí lo hizo la yerba cortada en septiembre. “Prácticamente no brotó nada”, insistió.

En relación al pedido del dólar diferencial para el sector, el productor opinó que “se debe tener cuidado porque puede ser un ‘arma de doble filo’”, haciendo referencia a que el valor de la yerba puede ser uno para exportar y otro para importar. “Puede pasar que traigan yerba de Brasil y Paraguay”, advirtió.