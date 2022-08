POSADAS. El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Ministro de Economía Sergio Massa y el Viceministro Gabriel Rubinstein, recortando $128 mil millones a varios ministerios nacionales, entre otros, los de Educación, Transporte y Salud, terminó afectando a las prestaciones a personas con discapacidad y a pacientes con tratamientos crónicos, como el VIH / Sida y la diabetes, según advirtió al Noticiero del Mediodía de MisionesCuatro, Jazmín Kinder, del grupo de Prestadores Precarizados de Misiones.

“Mientras (en los medios) se informaba” sobre la situación penal de Cristina Kirchner –sobre la que pesa un pedido de condena por corrupción con la obra pública de Santa Cruz-, “el ministro Massa largó por DNU un ajuste de $128 mil millones en varios ministerios, entre los cuales está Salud. (Así) el Fondo de Redistribución Solidaria sufrió un ajuste de $10 mil millones”, comenzó diciendo Kinder a este medio.

Al respecto, la docente integradora recordó que, en ese fondo, “participan las obras sociales nacionales, ligadas a los sindicatos (y gremios). O sea que es un fondo que se construye con el aporte que los trabajadores hacen todos los meses. Y con una inversión del Estado que fue recortada en $10 mil millones para lo que queda del año. Sólo van a poner $1.500 millones”, poco más de un 10% “de lo que deberían recibir mensualmente ese fondo por parte del Estado”, detalló Kinder.

La Superintendencia de Servicios de Salud no giró fondos a las obras sociales y se cortó el pago a los profesionales

“Al día siguiente (martes) empezaron a llegar correos a los colegas que están trabajando con las obras sociales nacionales, donde (les informaban que) la Superintendencia de Servicios de Salud, no les ha girado el dinero. Y por lo tanto, no les van a poder pagar. Pero nosotros cobramos cada 3 meses, no cobramos a mes vencido. Es lo de tres meses atrás lo que no se está pagando”, advirtió Kinder.

Sobre este conflicto, Kinder reveló: “Desde Superintendencia dicen que es un problema con la AFIP. Pero los sindicatos han salido a expresar su repudio a este recorte. Por lo que (entendemos) que no es un problema de sistema o de la Superintendencia. Sino que es por este ajuste que se ha hecho”, puntualizó.

Consultada sobre el efecto en el sector, Kinder informó que “se van a hacer varias asambleas en toda la provincia, de prestadores, familias y personas con discapacidad, porque se está vulnerando derechos. Si no podemos comer de lo que hacemos (prestaciones a la discapacidad), vamos a tener que empezar a trabajar de otra cosa”, advirtió Kinder.

El ajuste también afectaría a las prestaciones de alta complejidad y medicamentos para patologías crónica

Sin embargo, la docente integradora llamó la atención sobre los alcances de la poda dispuesta por Massa y Rubinstein, con el aval del Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidente Cristina Kirchner. “Se ven afectadas todas las prestaciones de discapacidad: centros, hogares, prestaciones educativas, maestros integradores, prestaciones de apoyo, psicopedagogos, clínicos, kinesiólogos y psicólogos. Pero ese fondo es para prestaciones de alta complejidad y medicamentos para patologías crónicas”, alertó Kinder.

“Así que, seguramente, en algún momento van a tener problemas las personas con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humano), que ya tienen muchísimos problemas, y las personas con diabetes. Entonces, se va a complicar”, enfatizó Kinder.

Los afectados en Misiones y los problemas de las demoras en los pagos de honorarios

Ante la consulta sobre cuántas personas se verán afectadas, Kinder explicó que “en Misiones, se reactivó un grupo de prestadores, que ya tiene 500 personas. Y yo estoy en seis grupos distintos”, contó la docente integradora, añadiendo que esto afecta a “todas las obras sociales más grandes, como Camioneros, así que es incalculable la cantidad de personas, entre prestadores y familias, que están afectadas”, advirtió.

En cuanto a la demora en el pago de los honorarios de los profesionales que realizan prestaciones a personas con discapacidad, Kinder llamó la atención sobre la naturalización de los pagos con meses de retraso. “Yo trabajo para al IPS, empecé a trabajar en Mayo y empecé a cobrar en Agosto. Es lo que está normalizado, aunque parezca increíble, Supuestamente desde la Superintendencia van a solucionar en Septiembre (los pagos adeudados). Pero nosotros necesitamos comer hoy, pagar alquiler, impuestos, obra social, escuela de nuestros hijos”, describió.

Los gremios presionan para que el Estado se haga cargo de las prestaciones a la discapacidad

Por otra parte, Kinder volvió a reiterar que los sindicatos y gremios están presionando para que el Estado “se haga cargo de las prestaciones educativas y de transporte, las alimentarias y las de centros, (para personas con discapacidad). Cuando las obras sociales están recibiendo el aporte de sus afiliados todos los meses. Y durante la pandemia, en el 2020 recibieron millones y millones de pesos”, recordó.

En este contexto enrarecido ligado al fenomenal ajuste que impulsan Massa, Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, según Kinder, se reflotó un decreto “para que todas estas prestaciones pasen a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, que recibe plata del Tesoro Nacional. Entonces el Estado va a tomar eso, algo que rechazamos”, remarcó.

“No convalidamos que rescaten a los sindicatos cuando están recibiendo plata todos los meses de los trabajadores. Segundo: no vamos a pasar al Estado para estar en planta o tener un convenio colectivo de trabajo. Va a ser lo mismo que es ahora, sólo que es peor. Tenemos antecedentes, como (el programa) Incluir Salud o el PAMI. En Oberá, colegas denunciaban que el PAMI debía prestaciones del 2017”, denunció Kinder, quien llamó la atención sobre la incongruencia del Estado de recortar fondos en Salud, para asumir “el gasto de sostener esas prestaciones” a la discapacidad.

Eso es “porque las obras sociales están dirigidas por los sindicatos y estos, salvo excepciones, están parados y convalidando el ajuste del gobierno. Pero las bases están presionando para que la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) rompan con el gobierno y (desarrollen) un plan de lucha. Porque todos los trabajadores, día a día estamos perdiendo poder adquisitivo y derechos. Entonces al Estado le sirve que la CGT y la CTA no rompan y se queden en su casa”, analizó Kinder, sobre los motivos políticos de un traspaso de las prestaciones a la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Ahora están vulnerando derechos de las personas con discapacidad con estos recortes”

Sintetizando el problema del ajuste kirchnerista sobre el Fondo de Redistribución Solidaria, Kinder explicó: “los profesionales somos los efectores de esos tratamientos, y si no podemos estar trabajando, no va a haber tratamientos. Y si no hay tratamientos, no (se cumplirán) derechos para las personas con discapacidad. Ahora están vulnerando derechos de las personas con discapacidad con estos recortes”, resumió.

Asimismo, Kinder puso de relieve los problemas de los montos y el atraso en los pagos, que se acentúan por la inflación. “Cobramos miserias. Una maestra integradora por estar toda la mañana en la escuela, va a facturar en Septiembre, $57.500. Y como lo va a cobrar en Diciembre, va a quedar de nuevo por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en Noviembre pasa a $57.900. Es angustiante porque una maestra integradora no puede tomar más de dos pacientes, por los turnos mañana y tarde”, sentenció.

Movilizaciones en Plaza de Mayo y asambleas en Misiones

Finalmente, Kinder anticipó que están impulsando un petitorio que presentarán en Buenos Aires, “porque hace muchas semanas se está preparando un acampe en Plaza de Mayo. El petitorio tiene más de 6 mil firmas, por un aumento urgente del 60%, el pago a mes vencido y por el cumplimiento de la resolución que sostiene que las prestaciones educativas deben ser pagadas durante 11 meses, de Febrero a Diciembre, porque muchas obras sociales no pagan Febrero, Julio y Diciembre”, acotó.

En cuanto a Misiones, el próximo lunes (29/8), los prestadores, las familias y las personas con discapacidad realizarán asambleas para definir un plan de lucha de conjunto, desde las 17.30 hs. en Posadas (Plaza 9 de Julio), Oberá (Centro Cívico), Eldorado (Plaza del Kilómetro 9) y Apóstoles (Plaza de la Madre). El plan de lucha es “para ir a fondo con todas las reivindicaciones, que no son sólo de los prestadores, sino de las personas con discapacidad que cobran una pensión irrisoria que no llega a medio Salario Mínimo. El sistema de discapacidad está vaciado y quebrado. No puede responder a las necesidades de los usuarios. Y menos a las de nosotros, los profesionales”, concluyó.