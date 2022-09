POSADAS. Estudiantes universitarios que integran el Colectivo de Albergados en Lucha volvieron a reclamar a las autoridades por la falta de diálogo y por la política educativa que descuida las condiciones de vida de los albergues para los alumnos, en particular, los que están en el Campus de la Universidad Nacional de Misiones.

“Hay casas que no tienen duchas. Pibes que se están bañando con agua fría, hace un par de meses. Estamos hablando de albergues donde no hay heladeras que funcionen. Donde no hay cocinas que estén en condiciones. Y donde hay fugas de agua en todo lo que es plomería y cañería de las casas”, denunció Abril Sánchez, una estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es una de las albergadas.

Asimismo, desde el colectivo advirtieron que persiste el hacinamiento en los albergues y Sánchez denunció que, en algunas casas, llegan a residir 10 estudiantes en tres piezas. Tales condiciones no sólo atentan contra el rendimiento académico de los jóvenes, sino que inclusive, tornan en una “desafío” quién puede usar el baño de tales viviendas.

Además, aclararon que, en el Campus, hay albergues de la UNaM, de la provincia y del municipio de Posadas, por lo que las responsabilidades serían compartidas.

“También hay deterioro en la infraestructura de las casas. Es un barrio viejo y hay grietas en las paredes. Son situaciones riesgosas a la hora de vivir en el albergue”, denunció Sánchez, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro este viernes.

“La demanda superó por mucho la capacidad que tienen y Hay casas con 10 personas con tres piezas”

Ante la consulta de este medio, la joven comentó que “se estima que somos 500 alumnos”, en los albergues. Sin embargo, “según las autoridades hay 1000 albergados en todas las sedes de albergues provinciales que corresponden a la UNaM”.

“Tuvimos un acercamiento a partir de dos notas, por un relevamiento que hicimos los propios estudiantes. También se presentó una nota pidiendo una instancia de diálogo. Hubo mínimas respuestas en determinadas casas, pero no hay apertura al diálogo”, se quejó Sánchez, insistiendo en que los albergados “pertenecemos a todas las unidades académicas”.

En esta línea, Sánchez recalcó que los albergados en lucha, exigen “que se respete el cogobierno. Somos un sector transversal”, dijo la joven. Al tiempo que añadió que quieren discutir la “política de presupuesto educacional”. “La demanda (de albergue) superó por mucho la capacidad que tienen. Y las condiciones no son adecuadas. Hay casas con hacinamiento y 10 personas con tres piezas. Al levantarse es un desafío quien pasa al baño”, graficó la estudiante universitaria, sobre las condiciones en las que tienen que estudiar y promocionar materias.

Albergues responsabilidad de la UNaM, provincia y municipio

Por su parte, Lucas Ruiz Moreno, otro estudiante de la FHyCS y vocero de los albergados en lucha, recordó que en Mayo de este año denunciaron la situación de hacinamiento y malas condiciones de los albergues. “Gracias a los reclamos, denuncias periodísticas e intervenciones, pudimos lograr que se arregle el albergue de (Avenida) Lavalle que le correspondía a la Facultad”, destalló Ruiz Moreno.

“Ahora estamos organizándonos con los albergados del Campus (universitario), porque hay respuestas parciales. No hay respuestas efectivas por (parte de) los responsables institucionales. Por lo tanto seguimos en la lucha para mejorar la calidad de vida de los compañeros albergados en el Campus. Y vale mencionar que en el Campus hay albergues municipales, albergues que corresponden a la provincia y albergues que corresponden a la Universidad”, sintetizó Ruiz Moreno.

“Hubo desinterés de los responsables institucionales. Cuando son los responsables de que las condiciones de vida de calidad, para que su estadía en la Universidad, les permita que se puedan recibir. Es un logro de la clase trabajadora, tener esa beca y recibirse de ese modo”, concluyó.