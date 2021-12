Alcohol al volante: “mucha gente aprende únicamente con la sanción”

Imagen ilustrativa

POSADAS. El sábado a la noche, un conductor de 49 años se vio obligado a detenerse, luego de que realizara maniobras peligrosas sobre avenida Quaranta. Se le practicó test de alcoholemia, que arrojó positivo con 2,45 gm de alcohol en sangre.

El hecho quedó registrado en un video que se hizo viral rápidamente y que fue publicado en las redes sociales por el abogado Luis Di Falco, presidente del Consejo de Seguridad Vial de la provincia, quien al respecto declaró: “sobre este hecho particular y cualquiera que involucre a una persona alcoholizada, es una realidad cultural si lo queremos analizar desde este punto de vista. Son tiempos complejos, hablando con un sociólogo me decía que esto puede ser consecuencia de la salida de la pandemia, pero todavía no salimos”, expresó Di Falco en diálogo con este medio.

En esa línea agregó: “en Posadas tenemos alcohol cero, además un código de contravenciones, si una persona que está en la calle alcoholizada manejando un vehículo o no, pueda ir detenida”.

“Esto que se ha viralizado y lo hayan metido preso, me parece excelente. Es es lo que hay que hacer siempre con las personas que están manejando alcoholizada un vehículo, hay que meterlos presos. Mucha gente aprende únicamente con la sanción y no con la educación y la prevención, todo lo que se hace antes y que obviamente no le llegó el mensaje”.

Respecto al “alcohol cero”, dijo que solamente se implementa en cuatro localidades, “el resto tenemos 0,5, o 0,50 como le quieras llamar, porque estamos adherido a la Ley Nacional de Tránsito y en esas localidades no hay ordenanzas específicas que modifique ese límite”.

En ese sentido, aclaró que en la ruta 0.5 es permitido “dependiendo de la jurisdicción donde esté. Garupá también tiene alcohol cero, Puerto Rico también, San Pedro, corresponde dentro la zona urbana”.

Asimismo, aconsejó: “lo recomendable para la gente que va a viajar que no tome alcohol, porque cada organismo lo acepta de una manera diferente y se confía que no le va a dar 0,5 y le da igual o más y le bajan los reflejos. Está probado científicamente, afecta la conducción”.

Y agregó: “hay que llamar a la policía, involucrarse en esas situaciones. Llamar mucho, insistir para que se los controle, lo detenga, seguir el vehículo de una manera segura, tratar de no entorpecer el tránsito, de no provocar un accidente”, declaró Di Falco.

Por otra parte, precisó que la mayoría de los siniestros se da por errores que comenten las personas. “El porcentaje por errores humanos está en el 90 por ciento; y en ese 90 por ciento, sobre todo los fines de semana, un 50 tiene que ver con el alcohol. Ahora hay muchas fiestas de egresados, de empresas de fin de año, de amigos que se juntan a comer un asado. Está bien salir a comer y tomar, pero no conducir el vehículo”, expresó el abogado.