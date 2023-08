Alerta por la “cocaína rosa” que está circulando en la provincia

Foto: Saber Vivir.com

POSADAS. El ministro de Prevención de Adicciones de la Provincia, Samuel López, habló con el móvil de MisionesCuatro y se refirió, en primer lugar, a los principales desafíos para el próximo año: “seguir fortaleciendo los espacios de atención, tratar de generar mayor capacidad instalada en los municipios. Nosotros queremos que los intendentes se comprometan en la prevención y la asistencia, para esto, hemos puesto en funcionamiento un programa que es Fortalecer Prevención de Financiamiento en Actividades Preventivas y Asistenciales. Lo que más queremos es que se pueda dar esta realidad en cada municipio”, explicó el funcionario.

Por otra parte, habló de la “cocaína rosa”, una sustancia que comienza a detectarse en la provincia y dijo que está “en el polo opuesto de la pedra”.

“La pedra es una droga de fácil acceso, de bajo costo. Lastimosamente ya está instalada en la provincia. En tanto, la denominada “cocaína rosa” no es cocaína justamente, sí que son otras sustancias que provocan efectos psicodélicos, anestésicos, estimulantes, y que generalmente se usan en situaciones especiales como ser las fiestas electrónicas”, declaró López.

En ese sentido, advirtió: “si bien hubo una detección en estos días, lo cual fue advertido a las fuerzas federales y provinciales de seguridad, es un llamado de alerta y atención, ya que si bien no causaría dependencia o adicción” ya es consumida ocasionalmente.

Y agregó: “es un consumo problemático en el momento que puede terminar en una hospitalización, o también puede despertar un problema de salud mental. Entonces, alertamos a la comunidad en este sentido justamente por los componentes. Ahora, se estima cuáles pueden ser esos componentes, teniendo en cuenta que las drogas no son legales y no es que vienen con un prospecto, digamos, a veces no se sabe qué se consume, como el caso de la pedra, que contiene distintos tipos de sustancias y materiales, por eso que es poderosamente dañino”, concluyó López.