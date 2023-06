Allanamientos en una propiedad privada en Andresito: “Este gobierno no deja trabajar a los productores”

Foto: captura de video

Productores y tareferos realizarán una pueblada en Andresito, en respuesta a los allanamientos sorpresa llevados a cabo por Gendarmería, AFIP, Renatre y UATRE en las chacras del norte de Misiones. Por ese motivo, convocaron a una protesta masiva en la plaza de Andresito para este jueves a la mañana, adelantó este miércoles a la noche el periodista Pablo García en MisionesCuatro.

En tanto, este jueves hubo un encuentro en la Sociedad Rural de Misiones, donde se habló de ese y otros temas. El móvil de MisionesCuatro se hizo presente en el lugar y dialogó con Darío Bruera, el Presidente de la Asociaciones Rurales y Forestales de la provincia, quien al respecto declaró: “hubo un procedimiento en una propiedad privada en Andresito, donde hubo un abuso del uso de la fuerza por parte de Gendarmería que estuvo llevando al personal de la AFIP y el ministerio de Trabajo donde van a perseguir a productores que la sufrimos bastante no tenemos caminos, no tenemos un montón de condiciones en nuestro territorio. Esta gente viene a exigirnos cosas en nuestro ámbito laboral y el ámbito rural no es donde tenemos contadores o la persona administrativa adecuada para dar respuestas”, relató.

En esa línea agregó: “es una situación bastante inquietante y molesta que hizo que ayer más de 200 personas, productores y tareferos nos juntáramos en la plaza. Repudiamos en todos los sentidos este tipo de accionar porque nosotros hacemos una actividad lícita, legal en la Argentina que es producir yerba mate y dar trabajo en condiciones dignas”.

“Persiguen a los productores, este gobierno no deja trabajar a los productores, los dos gobiernos están en contra de los productores. Somos contribuyentes y estamos dando de comer a la provincia”, expresó Bruera.

Más voces se manifestaron en contra

El móvil de MisionesCuatro habló también con Matías Pambergerg, Presidente de la Sociedad Rural de Misiones, quien, al referirse a lo sucedido este miércoles en Andresito, declaró: “creo que están persiguiendo a los productores de Andresito con estos controles sorpresas”.

También habló el productor agropecuario, Víctor Chamula, con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro y manifestó que fue “persecución”, lo sucedido en Andresito.

“Hay una gran bronca de la gente que labura para mantener a un montón de zánganos”, expresó.

“Gracias a dios no pasó nada en cuanto a violencia”, manifestó Chamula.