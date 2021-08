Alquiler: ¿Quiénes deben renovar contrato en agosto?

Foto ilustrativa vía adcoin

POSADAS. Agosto viene con aumentos que impactarán en el bolsillo de los argentinos, uno de ellos es el precio de los alquileres.

Para conocer más detalles sobre el incremento en este rubro, Misiones Cuatro dialogó con Adrián Torres, presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos, quien al respecto declaró: “se preveía que, a partir de julio, la actualización de los precios que son anuales, un promedio de lo que es la inflación y la escala salarial RITPE. En base a eso, se hace un ajuste y ese es el ajuste que tienen que tener los propietarios de bienes y rentas, para ajustar los contratos de bienes y alquiler”, explicó.

Dijo que hubo “incertidumbre” por parte de muchos inquilinos que no sabían cuánto aumentaría el monto a pagar y señaló que las personas que no han cumplido un año de su contrato no les corresponde la nueva suba.

“La incertidumbre de saber con qué porcentajes se iban a encontrar los inquilinos en cuanto a la actualización, pero la gran mayoría todavía no ha cumplido el año de contrato como para que esos ajustes se puedan ver reflejados en los aumentos”, detalló Torres.

Por último, dijo que continúan buscando un organismo que pueda recepcionar las irregularidades que atraviesan los inquilinos: “es una necesidad básica que necesitamos los inquilinos, un organismo que tenga la facultad de fiscalizar el cumplimiento de las normativas establecidas. Como agrupación de inquilinos nuestras denuncias son mediáticas y abogamos para que esta situación cambie, por ahora no ha cambiado, pero se necesita una oficina donde se pueda recepcionar esas denuncias y un organismo tenga la facultad de sancionar ese incumplimiento por parte de los propietarios que no se ajustan a lo que la ley prevé”, manifestó el titular de la Asociación Misionera de Inquilinos.