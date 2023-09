Ante las altas temperaturas, recomiendan precaución a la hora de ingresar al agua

POSADAS. Franco Bacigalupi, el Director de Seguridad Acuática de la Provincia, habló con el móvil de MisionesCuatro y aconsejó a la ciudadanía tener precaución a la hora de ingresar al agua.

“Todavía no estamos en la temporada fuerte, pero tenemos tres ahogados, no en la capital, sí en el interior, personas que estaban pescando e ingresaban al agua. Ahí es donde decimos siempre, este cambio de temperaturas, estar mucho tiempo al sol, o el agua está muy fría, puede llegar a tener inconvenientes. No sabemos si por ahí estaban tomando, también complica la situación”, declaró.

“Siempre tomando las precauciones, a veces nos confiamos de los lugares que vamos, siempre conocemos y son peligrosos”, agregó.

También se refirió a la presencia de las palometas y rayas: “va a ser algo que vamos a tener siempre. Tenemos que tener cuidado, es lamentable. Hoy el hábitat está todo hecho o está en condiciones para que estos peces estén y tengan su lugar”.

Asimismo, aconsejó: “tenemos que tener cuidado apenas sale un ataque o una picadura, informar a los guardavidas para que todo el mundo salga y salgan”.

Por último, brindó recomendaciones para las personas que deseen ingresar al agua: “si el agua está en una temperatura muy elevada tratar de que no ingresar”.