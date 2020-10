Arce: “Si estuviste en una fiesta no autorizada y no podés hacerte el testeo, aislate 15 días”

POSADAS. En el contexto del incremento de casos confirmados de coronavirus (Covid-19), el vicegobernador Carlos Arce pidió “responsabilidad social” a la población, al tiempo que resaltó que la tasa de positividad de los testeos en la provincia es sumamente baja.

Ante la aparición de nuevos casos de coronavirus en la provincia –detectaron 4 casos este jueves y confirmaron el cuarto fallecimiento por la enfermedad- Arce detalló cuáles serán las medidas que tomará el gobierno en el corto plazo.

“Las medidas tienden a ver con focalizar los casos. Cuando tenes un aumento de contagios en una determinada actividad o en una zona, lo que se hace es buscar los nexos epidemiológicos, focalizar el diagnóstico y focalizar las medidas para que (el brote) no se extienda a otros lugares”, comentó el vicegobernador.

Según Arce, los casos en Bº Los Paraísos (Posadas), en una radio de Oberá y en Iguazú, son contagios “sin conexión entre ellos”. “Lo que se hace es buscar que no se conecten (los casos). Las medidas tienen que ser de aislamiento (focalizado). Siempre dijimos con el gobernador (Oscar Herrera Ahuad), por más que hayamos sido, hasta hace 2 días, la provincia con menor cantidad de casos del país, no hay que subirse al carro del triunfo. Por no significa que (no) podamos tener casos”, recalcó.

Para Arce, no hay circulación comunitaria

Repreguntado sobre si mantiene la opinión del ministro de Salud, Oscar Alarcón, quien sostuvo que no hay circulación comunitaria de coronavirus en Misiones, Arce argumentó: “Si estos casos en conglomerados o jurisdicciones diferentes, entonces se están fragmentando en diferentes lugares. Hay circulación viral cuando estos conglomerados de casos se van uniendo y no sabés… En muchos de estos casos, cuando se dice nexo epidemiológico en estudio, no quiere decir que no lo sepamos (a la fuente del contagio). Sino que lo estamos investigando”, comentó el galeno, que se mostró algo nervioso al abordar este tema.

De acuerdo con Arce, Misiones está en posición favorable en términos de la ocupación de camas. “La provincia está con 269 camas de terapia intensiva disponibles, y con gases medicinales, está con 604 más. Tenemos 873 camas disponibles. Esto para un 5% de infectados (que van a requerir internación) es algo que tenemos. Aparte, tenemos más de 3.600 camas, y más de 1.500 de camas de aislamiento. Con estos números hay una contención especial para los pacientes que la necesiten”, subrayó Arce.

Y aclaró que “el 85% (de los infectados con coronavirus) son asintomáticos u oligosintomáticos. La provincia está preparada. Pero lo fundamental es la responsabilidad social. La logística del Estado no alcanza para frenar los contagios. Apelamos a la responsabilidad social. Hay que terminar con el concepto del Estado patriarcal. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de cuidado, con el uso del tapa-boca, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Eso es lo que tiene que hacer la población”, enfatizó.

La cantidad de testeos y la tasa de positividad

En otro tramo saliente de la entrevista con MisionesCuatro, Arce ventiló los números que manejan de cantidad de testeos y tasa de positividad de los mismos, dos datos que el MSP se niega a difundir hasta el momento. “Entre públicos y privados estamos por encima de los 9 mil testeos. La OMS dice que los contagios sean un 10% de los testeos. Si tenemos 111 contagios y 9 mil testeos, ya tenemos muy por encima de la cantidad de testeos que tienen que ser”, comentó algo enrevesado el vicegobernador.

Cabe aclarar que la OMS afirma que se debe mantener la tasa de positividad por debajo del 10%. Y no que se debe testear 10 veces más que los casos confirmados. Vale aclarar, la OMS no recomendaría que se testen a más de 1.100 personas porque hay 111 casos. Sino que promueve un testeo masivo y que se tenga presente, para las políticas a adoptar, que la tasa de positividad tiene que estar por debajo del 10%. Para el caso de Misiones, según los números brindados por Arce, la tasa de positividad es del 1,23% en Misiones.

“Los testeos siempre son focalizado a las fuentes de contagios, los nexos epidemiológicos. Pero independientemente de los testeos, es fundamental que la gente entienda: Si tuviste una sospecha de contacto (con un positivo de coronavirus), si estuviste en una reunión no autorizada y no tenes posibilidad de hacerte el testeo, aislate 15 días”, sentenció el vicegobernador sobre el problema de las fiestas clandestinas.