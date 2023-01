Asalto a supermercado de Irigoyen: “A los clientes les dijeron que no toquen celulares, porque les gatillaban”

BERNARDO DE IRIGOYEN. Dos asaltantes armados amenazaron a empleadas y clientes de un supermercado de Irigoyen, para luego alzarse con la recaudación del día, que superaría los $700 mil, según confió al programa Primera Mañana, el propietario del comercio, Damián Rodríguez.

Se trata del Mercado Ezequiel, ubicado sobre ruta 14, en el ingreso a la ciudad.

En diálogo con el programa “Primera Mañana” por MisionesCuatro, Rodríguez destacó que los asaltantes actuaron con suma frialdad y actuaron “como si están haciendo algo normal. Están acostumbrados, no se cubren la cara, no tienen ninguna preocupación”, detalló.

Estos maleantes, según Rodríguez y en base a las cámaras de seguridad del comercio, llegaron, hicieron “una recorrida, ven que las chicas están solas y cuando llega la otra chica a la caja no se percata de que están robando. Le pidieron que abra la caja y entregue la plata. Y a los clientes que estaban les dijeron que no toquen celulares, que, si no ellos les gatillaban”, describió el comerciante.

Violento robo en supermercado de Bernardo de Irigoyen, ocurrido este jueves pic.twitter.com/72ooZUJj4A — Misiones Cuatro (@misionescuatro) January 27, 2023

Luego, uno de los asaltantes “pasó a la segunda caja, se llevaron la plata y se fueron”.

Al menos uno de los delincuentes “tenía un arma. Les dijeron que se queden quietas, no se retoben y que entreguen la plata”.

Ante la consulta de este medio, Rodríguez confirmó que los asaltantes hablaban con acento brasileño. “Aparentemente no eran argentinos, pero estamos en frontera y acá todos hablan brasileño”, dijo.

De acuerdo con el propietario, este miércoles, estaba en el supermercado y “15 minutos antes (del atraco) fui a bañarme y me llamó mi hermano. Fue a las 20.40 hs. Se avisó a la policía e hice la denuncia ante la policía con las cajeras”, reveló Rodríguez, quien sostuvo que permaneció hasta las 23 hs., en la comisaría.

“Hasta ahora no tuvimos respuestas”, se quejó Rodríguez, quien confirmó que “entre empleados y clientes había más de 20 personas” en el supermercado, al momento del violento asalto. “La niña que estaba es mi sobrina”, añadió.

“Fue mucha tensión. Es un pueblo tranquilo, pero hace 6 meses empezó a ser una película de terror: mucho crimen, muchos robos y no hay apoyo de nadie. A mí es la primera vez que me roban, pero en los últimos meses son innumerables los robos”, advirtió Rodríguez.

En cuanto a cómo seguirá con su actividad, Rodríguez explicó: “Tenemos que seguir, pero vamos a reforzar la seguridad de las chicas a la noche. Vamos a poner dos serenos más. Y tratar darle más seguridad a los chicos que están laburando y evitar en lo posible, los robos”, comentó.

Foto: Región Litoral

Sin embargo, Rodríguez dejó en claro que sufren una ola de asaltos en la ciudad fronteriza con la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira. “En enero hubo fácilmente 5 o 6 robos. Hay mucha gente desconocida, pero no sé decir qué es lo que pasa. No hay seguridad, ni control de nada”, alertó el comerciante.

Además, la frontera seca complica el panorama en la comuna conducida por el intendente renovador Guillermo Fernández. “Tenemos 70 kilómetros de frontera seca y es más difícil de controlar: te roban acá y en 5 minutos están del otro lado (Brasil)”, remató.

Por último, Rodríguez reveló que tienen un “destacamento de la brigada a una cuadra y media, y una comisaría a 5 cuadras” del supermercado asaltado.