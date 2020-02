Aseguran que “el malestar del sector docente es generalizado”

POSADAS. “La inflación es cada vez más alta y los aumentos cada vez menores”, alertó Juan Manuel Ortiz, un docente de Apóstoles que se sumó a la movilización convocada por Udnam (Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones), Marea Blanca, ATE Docentes y UTEM (Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones), entre otros sindicatos, en repudio al escaso aumento del 20% acordado por el gobierno provincial con los sindicatos afines, como UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones), AMET, Sadop, Sidepp y Semab (Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo), entre otros.

Ortiz insistió en que el acuerdo del 20% está muy por debajo del incremento del costo de vida, que alcanza el 50% interanual. Y se mostró escéptico respecto de la promesa de volver a sentarse a negociar salarios en Julio.

Un aumento insuficiente y movilizaciones en todo Misiones

“Varios colegas consideran insuficiente este aumento. En distintos lugares de la provincia se han juntado docentes para rechazar esto. Y la promesa de volver a juntarse en Julio no es firme porque el año pasado habían dicho lo mismo y no hubo acuerdo en todo el año”, manifestó Ortiz, un ex concejal de Apóstoles.

“Hace un año que no tenemos un aumento salarial. El año pasado otorgaron un 23% y después hubo bonos no remunerativos. Hay un gran malestar en el sector docente como quedó de manifiesto con las marchas en El Soberbio, San Vicente, Wanda, Jardín América, Oberá y también acá en Posadas”, detalló el docente.

Para Ortiz, los docentes “están perdiendo el miedo” y también los estatales, pues esta pauta salarial del 20% es la que el gobierno pretenderá imponer al resto de los trabajadores del Estado.

