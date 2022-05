Aseguran que las inundaciones son producto de la deforestación en Misiones

POSADAS. Las inundaciones que están afectando familias que residen sobre el margen del río Uruguay, son a causa de la deforestación y la falta de políticas públicas para mitigar el Cambio Climático según la mirada del ambientalista Eduardo Luján, uno de los referentes de la Mesa Provincial por el No a las Represas y del Espacio Socioambiental de Misiones. Según el referente ambientalista, las recientes inundaciones dejaron en claro que las represas ya no regulan esos eventos y el Estado argentino, a través de los diputados del Parlasur, deben avanzar en acuerdos regionales para que la apertura o no de las esclusas de las represas en la zona del Alto Uruguay, no dependan únicamente de los criterios del Estado brasileño.