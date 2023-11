Aseguran que los vendedores ambulantes atraviesan una grave crisis económica

POSADAS. Alberto Fusté Padrós, el secretario general del SIVARA (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina) sede Misiones, habló con el móvil de MisionesCuatro sobre la difícil situación que atraviesan los vendedores ambulantes.

“Estamos ampliando un informe, que tiene que ver no solamente con una cuestión declamativa, sino con una cuestión muy grave, que es la profundización de la crisis económica, comercial y social de nuestro sector, estamos hablando desde la puestera que vende una vez por semana en la feria de Santa Rita o Pepe Piró en Villa Cabello, al que vende los 365 días del año en la placita del Puente”, declaró Fusté Padrós.

En esa línea continuó: “es una crisis que, si bien yo la percibí poscuarentena, este año fue un desastre, tiene que ver con lo que es lo más sensible que el poder adquisitivo del misionero, que se vio sustancialmente y alarmantemente afectado porque un kilo de azúcar te cuesta $1500 pesos y tenés el ingenio azucarero de San Javier, tenemos acá la harina de almidón de mandioca y se fue a 400 mangos la chipa, la luz en 28.000 mangos”.

“No estamos declarados como zona desfavorable, siendo que con eso ganás mecanismos impositivos compensatorios”, explicó el secretario general del SIVARA.

Por otra parte, contó que a los trabajadores le cuesta pagar el monotributo social para sostenerse en la actividad. “Deben pagar monotributos para ser reconocidos y que no le clausuren o que no tengan multa. La ordenanza 148/96 y el decreto 561/02 dice si querés seguir trabajando debes acreditar inscripción impositiva. La tenemos que cumplir, pero después no lo podemos pagar y encima el ANSES te encaja en cualquier obra social que no te da prestación”, concluyó Fusté Padrós.