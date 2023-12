Autonativa cierra el 2023 entregando 0km en el Litoral

Entrega de auto en Jardín América. Foto: Facebook

POSADAS. Matías Alegre, supervisor de Autonativa – una empresa que en poco tiempo cumplirá 15 años-brindó una entrevista al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, donde habló las entregas de vehículos que vienen realizando y recordó cómo funciona el sistema de esta firma.

“Contentos con todo el trabajo que venimos desempeñando en todo este año, ya estamos en el último mes terminando de la mejor manera con Autonativa, el único sistema estable que tiene el país, que siempre destacamos que es un sistema totalmente diferente de lo tradicional, porque no es un plan de ahorro que es lo más importante de todo, en Autonativa, como siempre decimos y recordamos, nuestros clientes no tienen que sufrir esa variación de precio en sus cuotas”, explicó Alegre.

“Autonativa no está solamente en Misiones, sino que estamos ya en el 70% de lo que es nuestro país, es una empresa, una compañía muy grande que el mes que viene, llegamos a los 15 años de trayectoria”, precisó.

“Es un sistema distinto, porque Autonativa compra todos los meses una flota de vehículos a cada una de las marcas, no somos una, siempre decimos, somos todas las marcas de producción nacional y, al tener la capacidad económica de poder comprar por tanta cantidad, accedemos a mejores beneficios que se vuelcan a nuestros clientes, por ejemplo en precio, un precio diferenciado más por abajo de lo que por ahí está el mercado tradicional y también la posibilidad de que el cliente no participe de ningún sorteo, que no tenga que depender de ninguna licitación y, lo más importante de todo, que tenga la economía controlada, que desde el primer día sepa cuándo va a retirar el auto con auto nativa”, detalló Alegre.

Con respecto al cierre de este 2023, comentó: “estamos por cerrar el año con distintas entregas no solamente acá en Misiones, sino que también en parte de Corrientes, Chaco, en Resistencia también se van a hacer nuevas entregas”.

“Autonativa te da opciones en todo momento, por ahí está la incertidumbre del cliente que sube el auto, Autonativa, al tener la posibilidad de tener todas las marcas, no es necesario que el cliente retire el mismo auto que empezó a pagar, si por ahí quiere bajar, si quiere un auto de mayor valor o de menor valor, lo puede hacer, la empresa siempre te da, por eso también hay tantas entregas que a través de toda la crisis se sigue entregando vehículos”, explicó.

Cómo contactarse con Autonativa

Las personas interesadas en acceder a su vehículo 0km, pueden comunicarse al teléfono: 3765400001. O en las redes sociales: Facebook: autonativa misiones. En Instagram: autonativamisionesoficial