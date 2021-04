Beigbeder: “Guzmán miente y vamos a terminar con 60-70% de inflación en el año”

POSADAS. La inflación de Marzo del 4,8% informada este jueves por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), encendió las alarmas en la población y la dirigencia política, al tiempo que propició fuertes críticas al gobierno nacional que se muestra incapaz de manejar las variables macroeconómicas, según denunció el empresario y comerciante mayorista Carlos María Beigbeder.

“Es la consecuencia de ir haciendo las cosas de manera incorrecta, otra vez 5 puntos de inflación. Vamos a terminar el año con entre 60 y 70% de inflación”, alertó el ex presidente de la CCIP (Cámara de Comercio e Industria de Posadas), en diálogo con MisionesCuatro.

“Es triste y por otro lado da un poco de rabia, las medidas que toma el presidente. No está bueno insistir sobre el error”, recalcó el empresario, quien cuestionó las medidas de restricción de circulación anunciadas por el presidente Alberto Fernández, horas atrás. “Se dedicaron a buscar excusas en vez de conseguir vacunas, ahora pasa esto. Ahora a partir de las 20 el virus contagia y antes no”, se quejó el empresario, haciendo referencia a la restricción de circulación de 20 a 6 de la mañana dispuesta por el gobierno para el AMBA, desde el 16 al 30 de Abril.

Para Beigbeder, “desde hace muchos años tenemos una inflación muy alta”, y con este proceso, “se enfría la demanda porque a la gente no le alcanza la plata. Si terminas con una inflación de 60 puntos y los salarios se actualizan en un 30, perdiste 30 puntos de capacidad de compra. Terminas haciendo que la gente viva peor”, enfatizó.

En esta línea, el ex titular de la CCIP recordó que “subieron los combustibles”, y “hace más de un año que estamos semi encerrados”.

Pero, además, advirtió que por las políticas del gobierno, es muy difícil que haya inversiones en el sector productivo. “El que quiere invertir sabe que lo van a acosar con impuestos, regulaciones, con medidas totalmente arbitrarias y, a veces, estúpidas. La verdad es que invertir en Argentina está cada vez más difícil”, recalcó.

Sobre el problema inflacionario, Beibeder enfatizó: “Hay países que tienen 5 puntos de inflación en un año, nosotros la tuvimos en Marzo”.

Según el empresario para “las familias que cobran sueldos bajos, el aumento de la góndola le impacta más fuerte. (Estas) destina plata similar, pero los porcentajes siempre son mayores. Los que cobran 40 mil por mes, empieza a rescindir servicios, se atrasan con las facturas y va perdiendo capacidad de compra”, sostuvo.

Y advirtió: “La gente empieza relegando los consumos más caros. Un kilo de carne está 1.000 pesos. Lo vez en el ticket promedio del supermercado, que decae”, dijo.

Consultado por MisionesCuatro sobre el funcionamiento del programa Precios Cuidados, Beigbeder fue lapidario. “Es una mentira que no tuvo éxito y va a volver a fracasar porque tenemos una inflación impresionante de 30 puntos en 6 meses. Y el Estado pretende congelarla por todo un año”, precisó.

En esta línea, Beigbeder insistió en que con un congelamiento artificial, los precios quedan desfasados y se afecta el abastecimiento. “O lo cobraste muy caro en Enero o muy barato en Junio, pero durante ese proceso inflacionario, la fábrica que acordó algo, deja de entregar, porque no le dan los costos”, detalló.

“Ninguna fábrica tiene un 30-40-50% (de utilidades) extra para no volcarlo en el precio. (Precios Cuidados) es un programa que no puede funcionar por el sólo hecho de tener la inflación que tenemos”, insistió.

En cuanto al pronóstico del Ministro de Economía Martín Guzmán, que prometió una desaceleración de la inflación en Mayo, Beigbeder cuestionó esa idea, sin medias tintas. “Guzmán miente. No saben manejar la economía por qué van a predecir cuánto va a aumentar. A fin de abril va a haber otro aumento (de combustibles) Vamos a tener como mínimo 3 puntos. Y en las provincias siempre es mayor por los costos de flete que tenemos”, alertó.

Desde el gobierno nacional en el Presupuesto 2021, “pronosticaban 29 puntos de inflación y las cuentas no te dan. La gente cada vez la pasa peor y estos muchachos no se dan cuenta que la están pifiando. El 50% de la gente no tiene trabajo y está por debajo de la línea de la pobreza. Y estos (por la dirigencia política) se pelean por las elecciones y otras cosas que no son relevantes”, sentenció.