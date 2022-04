Butiuk sobre el Tractorazo del #23A: “Fue una marcha genuina, estamos abarrotados de impuestos”

POSADAS. Tras el “tractorazo” del 23 de Abril organizado por productores agropecuarios autoconvocados y asociaciones independientes, en reclamo por un cambio en el rumbo de las políticas del gobierno nacional, el referente de la Federación Agraria Argentina – Filial Misiones, Jorge Butiuk, rechazó de plano la postura del oficialismo, de vincular a los manifestantes con un sector del PRO.

En diálogo con MisionesCuatro, Butiuk expresó su “acompañamiento total a esta marcha. Estuvieron compañeros federados de Chaco y Formosa. Es un reclamo genuino de los productores argentinos. Estamos abarrotados de impuestos y es difícil cumplir con los pagos. Me pareció una gran manifestación, que es lo que el Campo tenía que mostrar de alguna forma”, manifestó.

“Necesitamos al Campo, pero también que los gobiernos se pongan un poquito del lado (del sector)”, acotó el dirigente.

En cuanto al intento de deslegitimar el “tractorazo” del gobierno nacional, Butiuk insistió en que “si bien ha participado gente del otro lado (de la oposición), la marcha fue genuina de productores”.

Para Butiuk, el gobierno, “en este aspecto, tiene sus vaivenes. Teníamos la facilidad de acomodar impuestos por el tema de la sequía, como emergencia agropecuaria, pero las intimaciones por las acciones impositivas continúan”, reveló.

En esta línea, Butiuk advirtió sobre la presión fiscal del gobierno nacional y del provincial. “Necesitamos producir más y mejor, pero más del 50% está quedando en uno u el otro, necesitamos tener una mirada en el tema de los impuestos. Y no hay un entendimiento en cuanto al dinero que está gastando el gobierno en gente que no produce y no hace nada”, disparó el productor, en obvia alusión a los planes sociales.