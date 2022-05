Candelaria: serias irregularidades denunciadas por bomberos voluntarios

CANDELARIA. El último sábado, Bomberos Voluntarios iniciaron una toma del cuartel exigiendo la remoción de la actual comisión directiva con más de ocho años de gestión. Denuncian serias irregularidades que van desde la falta de seguro de vehículos y personal, comidas en mal estado y medicamentos vencidos.

Hugo Gauto, vicepresidente del cuerpo de Bomberos Voluntarios, comentó a MisionesCuatro que “necesitan la destitución de la comisión directiva, la destitución completa de la jefa de cuerpos de bomberos porque les da la comida podrida a los chicos y no tiene ningún derecho”.

Este lunes por la tarde, el abogado de los bomberos voluntarios, Sergio Romero, aclaró a “Previa Informativa” que, pese al reclamo, el cuartel no estuvo cerrado y los servicios se siguieron prestando normalmente.

“Se hizo una denuncia formal ante el Juzgado de Instrucción Nº7 porque se detectaron informalidades en el funcionamiento de la comisión. Prohibieron el ingreso a la Jefa del Cuartel y actual presidente de la comisión directiva”, manifestó.

Según el abogado, los bomberos sufrirían una serie de maltratos por parte de la conducción del cuartel. A ello se sumarían otros reclamos relacionados a los uniformes de trabajo, capacitación, ascensos y alimentación.

“Les falta uniforme y equipo. No los deja ascender y hacer carrera. Hacer cursos y entrega de certificaciones”, contó y agregó que al reclamo se suma el “uso del móvil de forma particular. Lo conducían personas que no están habilitadas”.

Consultado sobre el actual estado del reclamo, el abogado manifestó que fue elevado a la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios desde donde les prometieron intervenir en el conflicto.

“(Waldemar) Laumann –presidente de la federación-, me dijo que les iba a dar de baja a todos los bomberos, sin escuchar a las partes y a pesar de que el reclamo a él le había llegado”, comentó.

Finalmente, el abogado de los bomberos aclaró que el Juzgado de Instrucción Nº7 intervino en la causa. Se realizó un allanamiento en el cuartel y habría nuevas medidas. Mientras tanto, el cuartel sigue trabajando normalmente.