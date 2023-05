Caso Candela Correas: “Puede ser que mi hija esté viva, pero tiene que estar” presa de “una red de trata de personas”

APÓSTOLES. Pablo Correas de Melo, el padre de Candela, la por entonces adolescente cuando desapareció el 3 de febrero del 2018, luego de salir de su casa, en la zona del kilómetro 1.274 de la ruta nacional 14 (San Vicente), brindó una extensa entrevista este viernes con el programa “Otro Día Más” que conduce Pablo García y se transmite por la radio FM Social Club 97.7 de Apóstoles. El padre de la joven que ahora tendría 20 años y que al momento de su desaparición, estaba embarazada, volvió a insistir con la pista que sostiene que Candela fue víctima de una Red de Trata de Personas que operaba en San Vicente por entonces.

Según Pablo, el día en que su hija desapareció, le habría dicho a su madre que iba a comer un asado con la familia de quien era su pareja por entonces. “Por permiso de la madre, tenía una relación con Carlos Da Silva, un chico de la zona rural, del km 78 agroforestal. Yo no lo hubiera permitido”, dijo el padre de la joven desaparecida.

Las pistas del femicidio y del secuestro por parte de una red de trata de personas

En el inicio de la búsqueda, según Correas de Melo, tuvo 10 pistas diferentes que fueron buscando y descartando. “Pudo haber sido asesinada en la zona rural, pero se investigó”, contó Pablo, en diálogo con Social Club 97.7

“Las primeras pistas fueron el femicidio y la trata de personas. Pero cuando pasa algo así, se podría pensar que se había a algún lado, y no que había sucedido algo grave”, admitió Pablo, al tiempo que apuntó al posible secuestro con fines de explotación sexual. “En todos los femicidios que hubo se descubrió los cuerpos. Creo que no hay un homicidio o femicidio perfecto. Puede ser que mi hija esté viva, pero tiene que estar presa en una red de trata de personas, porque no hay ninguna pista ni ningún llamado de ella, en más de 5 años”, insistió Correas de Melo.

“En ningún momento se comunicó con nadie, con algún familiar, ella tenía que comunicarse”, afirmó el padre de la joven, uno de los casos recientes de desaparición de personas, más resonantes de la provincia.

De acuerdo con Correas de Melo, en estos años, se dedicó a buscar a su hija por distintos prostíbulos del país y en Misiones, hubo dos pistas que hicieron pensar que podrían haber encontrado a su hija. Según relató a “Otro Día Más” en una colonia rural de la zona de San Vicente, la justicia ubicó a una menor de edad en pareja con un sujeto de 35 años. Y en Colonia Delicia, encontraron a otra menor que se llamaba Candela y que estaba embarazada”, pero no era su hija.

Una búsqueda por prostíbulos de todo el país, esperando saber algo de Candela

En estos momentos, Pablo está abocado a la búsqueda de su hija, trabajo que lleva adelante prácticamente sin recursos. Antes de la desaparición, según el hombre, trabajaba en Buenos Aires, donde residía con dos de sus hijos. Pero tuvo que volver a Misiones y tuvo que vender su auto y su terreno para la búsqueda. “No tengo terreno, vehículo, moto. Que es lo que tengo, es el bolso con ropa. Mis hijos son mayores de edad, el menor vive con la madre. Voy al pueblo que sea, busco trabajo, si me toca viajar, viajo en colectivo o camión. Y me presento al juzgado (de instrucción de San Vicente) para saber noticias y comento qué es lo que hice”, comentó el hombre.

Para dar cuenta de cómo se fue estancando la investigación, Pablo explicó que la policía investigó hasta que el caso pasó al juzgado penal, y desde entonces la policía hace todo lo que ordene el juzgado y la fiscalía. Pero si no hay pruebas nuevas, no hay medidas y comienzan a darse nuevos casos e investigaciones y “el caso de mi hija queda parado”

Juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco

La justicia investiga “cuando la familia de la víctima tiene dinero o poder”

“La justicia está muy atrasada. Si los familiares no hacemos algo, esto sigue en la nada. Con el caso (de la desaparición de Mario) Golemba, se empezó a mover porque el hermano menor (Eliezer Golemba) empezó a mover el caso a través de la policía federal”, opinó Pablo Correas de Melo, explicando por qué no puede dejar de buscar a su hija.

Según Correas de Melo, en el caso de su hija, cuyo expediente de desaparición lo lleva adelante el juez de instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, “se buscó el teléfono, y a través de Facebook”, por lo que la causa pasó al fuero federal y “como no hubo nada. volvió el expediente a San Vicente. El juez dijo que hubo mucho manoseo en la investigación”, detalló el hombre.

“El juzgado tiene todo el poder para pedir y tiene todos los medios”, remarcó Correas de Melo, aunque puso de relieve que sólo se impulsan las investigaciones “cuando la familia de la víctima tiene dinero o poder”.

“Voy a dejar mi vida por saber de mi hija”

En el tramo final de la entrevista, Pablo aseguró que continuará con la búsqueda de su hija, hasta su último aliento. “No voy a dejar de buscar, muchos me dijeron ‘formá una familia de nuevo, ya tenés 50 años, y estás cansado’. Estuve internado, me dio un pre-infarto, me agarré covid-19 dos veces y casi me muero. Me quedé piel y huesos, no hablaba, ni caminaba. Me recuperé y sigo andando. Voy a dejar mi vida por saber de mi hija. Si está viva en algún lugar, con 20 años y toda la vida por delante, ¿por qué voy a querer ir más con 50, si ya hice una vida?”, planteó Pablo.

“Mi vida ya la hice, formé una familia y después me quedé solo. Sigo buscando. Lo primero es mi hija, volver a saber de ella. (Cuando la encuentre) voy a pensar en otra cosa”, expresó Correas de Melo.

Y en visiblemente emocionado, Pablo reveló que su hijo le pide que le dedique tiempo y visite a sus nietas. “Mi hijo mayor, que está en Buenos Aires, me dijo ‘tenés que pensar en vos. Estuviste internado, te salvaste por poco’. Tengo dos nietas lindas, y mi hijo me dice: ‘las tenés que volver a ver’”, contó Pablo, en medio del llanto.

Por último, Correas de Melo elaboró un argumento sobre los motivos que hacen caer el interés de la comunidad por un caso como el de la desaparición de su hija. Recordando que, días atrás, él acompañó a la familia de Daniela Radke –la joven víctima de femicidio en San Vicente- en el reclamo de justicia, “la gente acompaña en el momento, cuando está caliente la cosa. Y después se olvida, pensando que no les puede pasar a ellos. Pero mirá lo que pasó con la chica Radke. Pensaron que no podía pasar de nuevo, y mirá ahora”, planteó Pablo, sobre el brutal e inesperado crimen de la joven violada y asesinada en una pensión en San Vicente.