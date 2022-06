Caso Candela Correas: tras cuatro años, insisten en que se trata de una “desaparición forzada”

POSADAS. La búsqueda de Candela Correas De Melo continúa sin pausa por parte de sus familiares, y el papá de la joven que tenía 15 años cuando fue vista por última vez, en Febrero del 2018, pidió públicamente el cambio de la carátula del expediente que maneja el juez de instrucción de San Vicente, Gerardo Casco.

Sin avances sustanciales en el caso, Pablo Correas De Melo señaló el móvil de MisionesCuatro, que habló con la madre de la joven y ambos están de acuerdo en solicitar que la carátula cambie de “privación ilegítima de la libertad” a “desaparición forzosa”.

“En 4 años y 4 meses no hay ningún aporte (pista) de nada. Y pedimos que se abran los discos (datos) de las últimas llamadas, si las hubo, y de la antena de la zona. Eso no se hizo nunca”, puntualizó Pablo “Estuve hablando con la policía de Trata de Personas y se apunta a eso. La Trata de Personas es la única causa (probable)”, opinó el padre de Candela Correas De Melo, una de los casos de desaparecidos en democracia más resonante de Misiones de los últimos años.

Este viernes, Pablo dialogó con este medio sobre la desaparición de su hija, “hace 4 años y 4 meses. Y la Justicia estuvo medio parada por el tema de la desaparición de mi hija. Pedí ayuda a nivel provincia y Nación, para que nos apoyen. Pero fue muy poco lo que tuvimos (de ayuda) aparte de la Justicia. Porque no hay un dato preciso todavía”, remarcó Correas de Melo.

Algunos detalles del caso

En cuanto a la desaparición, Pablo contó que Candela desapareció un sábado 3 de Febrero (2018), cuando salió de su casa en San Vicente. “Habló con la madre (y le dijo) que Carlos Da Silva, que está imputado en la causa, le iba a pasar a buscar. En ese momento era el novio de Candela. Pero declaró que nunca le pasó a buscar. El chico sigue imputado, tenía 19 años en ese momento”, reveló el papá de la joven desaparecida.

“Como fue a las 10 y media de la noche (22.30) un sábado en el kilómetro 74 de la ruta 14, en la zona urbana de San Vicente, son 14 kilómetros del pueblo. Ahí no hay cámaras. No hay luces ni nada que pueda aportar algún dato”, reveló Pablo, añadiendo que siempre hubo sospechas, pero que después “decaen en la investigación”.

Asimismo, Correas de Melo insistió en que Candela ya no se comunicó más. “Tenía un teléfono que se rastreó. Pero hasta ahora no salió (no se conoció) qué (resultado) dio (las pericias) con ese teléfono”.

De acuerdo con Pablo, se hicieron rastrillajes en San Vicente y en las zonas aledañas a la vivienda de la madre de Candela –donde residía la por entonces adolescente- y a la vivienda del imputado Carlos Da Silva.