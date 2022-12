Cerro Azul: Malestar por las irregularidades en el servicio de agua

Malestar de los vecinos de Cerro Azul por irregularidades en la cooperativa de agua, los más afectados son cuatro barrios de una zona alta. Quien dio detalles de esta situación fue Julián Castro, al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro y al respecto comentó: “seguimos con la problemática hace aproximadamente 12 años, empezó en un barrio faltante de agua, no llega la presión, es un barrio alto, superior donde está la planta. En principio, era ese barrio el que tenía problemas”.

Y agregó: “esa problemática se fue expandiendo a otros barrios elevados que también sufren el mismo problema, le falta la presión del agua”.

“En los barrios bajos que siempre tuvieron agua, en algunos sectores hay pérdidas, caños rotos. Cuando se hace el reclamo, se pide a los empleados de la cooperativa, que vengan a reparar o fijarse, no aparecen”, comentó.

Además, mencionó que hay las facturas vienen con montos elevados por un servicio que no se usó: “en mi barrio, a la mayoría de los vecinos le viene un monto de 2000 y pico, pero hay otros sectores que no tienen agua. Hay facturas de 17.000 en barrios donde no llega el agua y tiene que pagar esa cantidad por agua que no se usa”, contó el vecino.