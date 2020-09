Chemes defendió el acuerdo y alabó a Sedoff y a Herrera Ahuad

POSADAS. El acuerdo salarial que firmó el gobierno provincial con los sindicatos “dialoguistas” de Misiones –UDA, AMET y Semab- y con los ultra-renovadores UDPM y Sidepp, fue defendido por la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos, Mirta Chemes, quien lo calificó de “recomposición interesante”, aunque escasa.

Chemes ponderó la recomposición al salario básico, que pasó de $7.077 a $9.227 y la recomposición de la pirámide salarial, que despegará algo, el monto de los docentes con más de 5 años de antigüedad, respecto de los que recién se inician. “Todos van a recibir una recomposición no menor a $2.500. Al que reciba menos, por (la suba del básico) menos se le va a generar un adicional para que no haya desigualdad para un cargo. Se ha reconocido al maestro de grado, que siempre fue el más postergado en lo salarial. Y también a todo el escalafón de los que no llegan al (salario del) cargo testigo, a los $25 mil mensuales. También se generó adicionales para que mínimamente puedan cobrar $25 mil y estén en igualdad de condiciones”, comentó la sindicalista.

Por otra parte, Chemes reveló que “la recomposición era a octubre y en el transcurso de la tarde, se logró que sea en septiembre. La primera propuesta (del gobierno provincial) era $1.000 al básico. Y en menos de 48 horas pudimos dar vuelta esto. Siempre con respeto, trabajo y simulaciones”, recalcó Chemes, minimizando el efecto de los múltiples cortes de ruta y protestas de los docentes misioneros, sobre todo, a partir del acuerdo salarial que lograron los uniformados, que recibieron aumentos de $15 mil al salario de bolsillo, con un piso de $43 mil.

“Estuvieron los que tienen que estar” en la mesa de negociación

Consultada justamente sobre quienes participaron del acuerdo con el gobierno, Chemes defendió la mesa restringida, que sólo convoca a los gremios menos combativos. “Estuvieron los que tienen que estar. Se tiene que terminar esto. Lo dice la ley de entidades sindicales y el convenio de la OIT. Y lo refrendó la Corte Suprema, la semana pasada. Los que pueden acordar salarios son los gremios que tienen personería gremial. (Sólo estos) pueden llamar a medidas de acción directa. Los que estamos en esta mesa”, recalcó.

“No es algo caprichoso. Si no, vamos a seguir dividiendo al movimiento obrero y el que se enojó arma su grupito y se cree con los mismos derechos”, bramó Chemes, sin mencionar que los gremios dialoguistas fueron convocados, causalmente, después de numerosas manifestaciones y protestas de los sindicatos en lucha y docentes autoconvocados.

Sin embargo, Chemes aclaró que “es genuino” el reclamo de los docentes y sindicatos que están en las rutas protestando. “¿Es poco (el aumento)? Es poco, pero es muchísimo el esfuerzo para que salgan a decir que es una miseria. Es una recomposición interesante. Lo van a ver cuando cobren, o cuando vean la simulación (salarial). El aumento al básico llega a los jubilados. ¿Por qué no todo (el aumento) al básico? Porque se nos achata la pirámide salarial”, enfatizó Chemes, quien añadió que la Legislatura debe discutir una mejora en “nuestra ley de grilla salarial”

Destacó el rol del gobernador y del ministro

“Hay que poner en valor al gobernador (Oscar Herrera Ahuad) que se ha puesto el reclamo docente al hombro y nos escuchó. Cuando tenes un ministro presente (Miguel Sedoff), se allana el camino. Decir que es una miseria, que somos escribanos y traidores, es muy irrespetuoso atendiendo al trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años”, se quejó Chemes, quien, efectivamente, desde hace años encabeza UDA, una organización que no siempre ha estado en la mesa de diálogo y comunicación con el gobierno.

Sobre el final, Chemes reiteró que “las condiciones de nuestra infraestructura escolar no están dadas para volver a la presencialidad. El gobernador no va a poner en riesgo la salud de nadie. Y no vamos a volver”, finalizó.