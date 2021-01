Chemes: “En la EPET 9 de Alem, no se puede volver a la presencialidad”

POSADAS. Tras una reunión con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, la secretaria general de UDA – Misiones, Mirtha Chemes insistió en que deben asegurarse condiciones de infraestructura e higiene óptimas, para un retorno de las clases presenciales, bajo la modalidad mixta, presencial/virtual.

Chemes, propensa a los halagos al ministro kirchnerista, se refirió a los reclamos aún no resueltos por el gobierno nacional y el provincial, en materia de salarios y condiciones de trabajo y también apuntó al tema de la vacunación contra el coronavirus (Covid-19), una campaña que está estancada por la postergación indefinida de la llegada de las vacunas rusas Sputnik V.

Tras la reunión mantenida con Trotta, la titular de UDA opinó que el ministro kirchnerista “trajo tranquilidad porque va a haber inversión en infraestructura. Nos dijo que están enviando fondos a las escuelas para comprar elementos de higiene y salubridad. Y que habrá acompañamiento al docente en su capacitación en el sistema bimodal”, comentó.

Halagos a Trotta pese a que no hay fecha de vacunación contra el Covid

Para la sindicalista, Trotta “está bien informado de la realidad de Misiones, conoce muy bien la realidad de las escuelas (de la provincia)”

En cuanto a los reclamos al ministro, Chemes reveló: “Lo que planteamos a Trotta desde UDA, es que mientras no se cumpla la ley de financiamiento educativo 6% del PBI, no vamos a poder avanzar en la inversión en el sistema, desde lo salarial a las condiciones, infraestructura y capacitaciones. Nos dijo que era la meta del gobierno nacional, hoy estamos en el 4% (del PBI)”, acotó.

Respecto de la vacunación al personal educativo, Chemes consignó: “Y el tema de la vacuna también lo pudimos plantear. En las escuelas no hay sólo docentes, sino directivos y no docentes”, puntualizó Chemes sobre una aclaración que Trotta les hizo saber, que tanto docentes como y no docentes “van a acceder a la vacuna (contra el coronavirus)”. Cabe aclarar que actualmente, la vacunación en Argentina carece de fecha cierta. En parte porque el país no accedió a otras vacunas que no sean la Sputnik V y Rusia no define cuando podría enviar una dotación de 600 mil vacunas.

Por otra parte, Chemes habló de una serie de planteos a la provincia. Según Chemes, hay que resolver la cuestión salarial y la pedagógica, temas que se hablar en una reunión con la subsecretaria de Educación. “Lo salarial va de la mano con condiciones de trabajo, y lo pedagógico, cómo acompañar a los docentes en este nuevo sistema mixto. Para el 22 (de febrero), día de regreso de los docentes (a las escuelas), queremos que esté definido cómo se va a trabajar en la virtualidad, si desde las escuelas o desde las casas. Que estén los marcos normativos y parámetros para que docentes y directivos sepan a quien recurrir en caso de problemas de infraestructura, o problemas con la plataforma Guacurarí”, comentó Chemes.

Los problemas de infraestructura educativa y el retorno a clases

Al ser consultada sobre los problemas de infraestructura, Chemes dijo a MisionesCuatro: “Desde el año pasado venimos trabajando en un relevamiento de los problemas y el gobernador tiene esa información. La EPET 9 de Alem, sigue con los 6 sanitarios clausurados, y cuando llueve, se mojan los toma-corrientes. En esa escuela no puede volver a la presencialidad si no solucionan los problemas. Todo trabajador tiene que trabajar en condiciones dignas de salubridad e higiene, más aún en pandemia”, recalcó.

Y sobre el tema salarial, Chemes recordó que “la canasta básica superó los 54 mil pesos en diciembre. Sabemos que no vamos a poder solucionar el retraso salarial que se arrastra desde hace 4-5 años”, aclaró la sindicalista, anticipando que una vez que el gobernador anuncie el incremento salarial para los estatales, desde UDA van a proyectar “cuanto iría al mínimo y cuánto a los adicionales, porque tenemos problemas de achatamiento (de la pirámide salarial)

escuela rancho de El Soberbio

Críticas al CGE por parte de Chemes

Sobre el final, Chemes cuestionó al Consejo General de Educación, por sus decisiones respecto de las suplencias durante la pandemia de coronavirus (Covid-19), un planteo esperable por la interna que mantiene un sector del sindicalismo docente, con el presidente del CGE, Alberto “Colita” Galarza. De acuerdo con Chemes, se tiene que cumplir el decreto 542, pero “el año pasado tuvimos el serio problema de docentes con patologías a los que no le otorgaban licencias. O si se las otorgaban, se las daban sin designación de suplentes. Porque para Salud Laboral del CGE, si (el docente) está en la casa podía trabajar desde la virtualidad”, disparó.

Finalmente, Chemes reclamó el reconocimiento del Covid-19 como enfermedad laboral docente. Ello implica el cobro íntegro del sueldo del docente que se contagió y la designación de un suplente. Y volvió a cargar contra el CGE, por el no pago íntegro de los segundos cargos a docentes. “El docente que tiene dos cargos no cobra el 100% en los dos cargos, sino un porcentaje. Es casi un 50% menos en el segundo cargo”, remató.