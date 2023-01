OBERÁ. La tercerización del servicio de limpieza en los hospitales misioneros desembocó en un nuevo conflicto salarial y laboral, esta vez en el Samic de Oberá, cuya higienización está a cargo de la empresa Servicios del Litoral SRL. Según los empleados de esa firma, les están pagando salarios de $64 mil, los que no les alcanzan para sostener a sus familias, por lo que definieron llevar adelante una medida de fuerza.

El sector cuenta con el paraguas legal de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA) y la medida de fuerza comenzaría a partir de las primeras horas del miércoles. En principio, la medida de fuerza sería por 24 horas, pero podría extenderse a 72 horas, en caso de no obtener respuestas a su reclamo, según señalaron los representantes de los trabajadores tras una reunión con la patronal, este lunes.

Los empleados de limpieza afiliados a la CTA Autónoma, revelaron que el conflicto salarial y laboral viene de larga data y que el pasado 19 de diciembre, presentaron toda la documental pertinente ante el Ministerio de Trabajo. Ante esa presentación, una abogada de la empresa se habría comprometido con los tercerizados a brindar una respuesta al reclamo por los uniformes. Pero 22 días después, aún no cumplieron con ese pedido elemental, la indumentaria de trabajo.

Salarios que ni siquiera alcanzan el Mínimo Vital y Móvil vigente desde Enero

Sin embargo, el principal reclamo tiene que ver con lo salarial, pues la firma estaría pagando sueldos de miseria, que ni siquiera alcanzan el Salario Mínimo Vital y Móvil, que asciende a los $65.427 a partir del primer día del 2023. “Lo que más reclamamos es el aumento salarial. Nosotros no podemos vivir con lo que nos pagan: son 64 mil pesos que no alcanzan para nada. Necesitamos el incremento salarial, no podemos más”, sostuvo uno de los trabajadores según un diario posadeño.

En cuanto a la reunión del lunes pasado, los trabajadores revelaron que sólo recibieron amenazas por parte de los dueños de la empresa y el asesor legal. Según trascendió, los empresarios habrían amenazado con despidos masivos a quienes hicieran paros, porque no reconocen a la CTA Autónoma como sindicato legal. Además, de acuerdo con los empleados, la patronal considera que el sueldo es justo y que a quien no le parezca así, puede renunciar.

Estos trabajadores cumplen con jornadas laborales de 6 días a la semana y su función es esencial: los quirófanos deben estar limpios antes de cualquier intervención quirúrgica. Después de los médicos y enfermeros, son el eslabón principal en el hospital.

Cabe destacar que resulta inconcebible que el Ministerio de Trabajo de la provincia desconozca los niveles salariales paupérrimos que impone esta empresa a los tercerizados. O hubo incompetencia o hubo desidia por parte de la cartera que preside la cuestionada ministra Silvana Giménez.