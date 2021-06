Elecciones Legislativas en Misiones: comenzó el escrutinio definitivo

POSADAS. Este jueves comenzó el escrutinio definitivo correspondiente a las Elecciones Legislativas Provinciales realizadas en Misiones el último domingo.

Tuvo inicio a partir de las 08:00 de la mañana y serán 15 las mesas escrutadoras definitivas distribuidas con distanciamiento según el protocolo sanitario diseñado por el Tribunal Electoral.

Desde el Parque del Conocimiento, Pedro Puerta, referente de Activar, destacó el esfuerzo del Tribunal Electoral en la organización del escrutinio “para que se dé de la forma más transparente posible, de poder controlar y revisar las planillas”.

Sobre la extensión del escrutinio, sostuvo: “No importa si se extiende 3, 5, 10, 20 días. El escrutinio definitivo es clave porque es donde se define cuántas bancas va a tener cada uno, cuántos concejales representarán y es mucho más importante que cuánto tiempo dure”.

Sobre los resultados, Pedro Puerta aseguró que Juntos por el Cambio ha hecho una muy buena elección, “creo que ha demostrado que se está afianzando como espacio político y ha sabido captar el mensaje de la ciudadanía en 2019”, aseguró. En esa línea, recordó aquel mensaje: “Nos dijo: ‘Si no se juntan, si no hay una propuesta seria y en unidad, no los vamos a votar’. Acordamos, armamos una lista competitiva y de unidad; eso se vio después en las urnas”.

Bancas

Pedro Puerta afirmó: “Quedaron algunas actas sin escrutar y hay muchos votos observados, pero, entendemos que hay 6 o 7 diputados y eso es una performance más que positiva”.