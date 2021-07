Compras online: En Misiones, las denuncias por irregularidades van en aumento

POSADAS. Con la llegada de la pandemia por el Covid-19, muchos ciudadanos se volcaron a las compras online y en Misiones no fue la excepción.

En ese contexto, Misiones Cuatro consultó sobre el tema con Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa del Consumidor en Misiones, quien reveló que desde el año pasado registran inconvenientes en el proceso de compra-venta y trámites administrativos a través de las redes. “Este año llevamos 2.700 denuncias, la mitad será por problemas de compra-venta y Stop Debit”, reveló.

Garzón Maceda confirmó que los reclamos en los consumidores tuvieron un incremento “tanto en la entrega del producto, como de un producto que no corresponde, o el uso de información para efectuar compras y sacar créditos que el consumidor no efectuó”.

En ese sentido, dijo que desde Defensa del Consumidor les brindan ayuda: “los asesoramos, el reclamo que tienen que hacer primero, especialmente en los temas de productos financieros, la compañía del seguro de los bancos. Después tramitamos acá la denuncia de los consumidores con efecto a resolver el problema”, declaró el funcionario.

Asimismo, recomendó: “lo primero que tiene que hacer el consumidor es reclamarle a quien no le brindó el servicio o no le envió el producto. Una vez que tiene hecho eso, hace una denuncia en Defensa del Consumidor para que citemos a la persona que le vendió, o no le prestó el servicio, para que ellos lleguen a un acuerdo”.

“¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, no comprar fuera de las plataformas donde podemos identificar al vendedor, porque tenemos que citar a esa persona para que venga, y a esa persona con nombre y teléfono no lo encontrás nunca”, aconsejó.

“Mucha gente viene cuando compra a través de las plataformas Marketplace, Facebook y dicen ‘yo le reclamé tres cuatro veces y me bloquea’, pasa tanto con el que compra cosas, como el que usa servicios turísticos, ese es uno de los problemas que apareció en estos últimos ocho meses, servicios de turismo que no tienen empresas atrás”, declaró Garzón Maceda.

Pasos para evitar las estafas en compras por internet

“Hay que comprar en plataformas donde se pueda identificar a la persona, donde hay un domicilio donde pueda citarlo. Cuando se reclama la falta de servicio bloquean”, explicó el titular de Defensa del Consumidor.

“Segundo, no salir de los sitios seguros para pagar fuera de éstos. Mucha gente recibe la propuesta de pagar más barato si sale fuera del sitio seguro y esto trae aparejado una falta de garantía de que pasa con mi plata, haceme un deposito, mándame mi plata como giro y a quien le manda. La tercera, es cuando la plata no va a una cuenta o una caja, sino, a nombre de una persona, ahí ya ni nos acerquemos a depositar nada, salvo que tengamos muy buenos antecedentes de esta persona que estaba haciendo la operación. Cuarto, cuando no coincide el nombre del que vende con la persona a la que estás mandando la plata, termina todo y si no tenemos resultado positivo, termina en un reclamo en Defensa y hay que juntar todos los chats, los mails, los reclamos, mensajes”.

“Un punto aparte cuando tenemos problemas con el servicio financiero no solicitado, préstamos y seguros que no se han solicitado o compras que aparecen en la tarjeta de crédito o débito”, explicó Garzón Maceda.

Por último, recomendó: “lo primero que tiene que hacer el consumidor es, desconocer la operación, ir al banco y dar la tarjeta de crédito, o ir al banco y a la tarjeta de crédito y desconocer la operación. Es obligación del banco y la tarjeta de aceptar el reclamo. En caso que la entidad no atienda el reclamo acudir a Defensa del Consumidor”, declaró.