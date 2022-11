Comunidad mbya sin agua potable, deben beber agua de arroyo posiblemente contaminada

POSADAS. En la asamblea socioambiental convocada por la asociación Rebelión o Extinción, se conoció el reclamo de la comunidad mbya conocida como Puente Quemado 2 de Garuhapé, que solicitan que les entreguen el título de propiedad comunitaria y se frene el desmonte y las plantaciones de pino. Pero, además, el cacique de la aldea, Santiago Ramos, reveló que por falta de agua potable y falta de asistencia del municipio que gobierna el intendente renovador K Gerardo Schmied.

“El planteo de la comunidad es el título de propiedad comunitaria, porque tenemos el relevamiento hecho con la carpeta técnica”, dijo Ramos al Móvil de MisionesCuatro, frente a la Gobernación de Misiones, días atrás. “Son 657 hectáreas y eso no es nada para el gobierno, para entregar con título de propiedad comunitaria”, agregó el cacique mbya.

De acuerdo con Ramos, la comunidad pretende “frenar el desmonte y la plantación de pino. Nosotros sufrimos un grave incendio que rodeó a la comunidad. Algunos niños siguen con problemas de vías respiratorias producto del humo”, detalló.

“Presentamos varias notas en cada ministerio, pero hasta ahora no tenemos respuestas. Esperamos que el gobierno cumpla con la constitución nacional y la provincial. Queremos que se incluya nuestros derechos. Pero el gobierno hasta ahora no nos llamó”, subrayó Ramos.

En cuanto a la cuestión hídrica en la comuna de Puente Quemado 2, Ramos explicó: “El pino absorbe mucho el agua y empieza a secar todo lo que sean arroyitos y nacientes. Los arroyos grandes en el verano, quedan muy bajos y no se puede tomar agua. En esa temporada sufrimos”, alertó.

“Pedimos al municipio que nos lleven agua, pero no lo hacen”, denunció Ramos contra la gestión de Schmied. “Hasta ahora tomamos agua de arroyo porque no tenemos otra alternativa. Todo alrededor se planta pino y se pulveriza con agroquímicos. Casi no hay más agua sana”, se lamentó el cacique mbya.