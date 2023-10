Congreso de médicos veterinarios en Iguazú enfocado en enfermedades vectoriales

Imagen ilustrativa

En una entrevista con Radio Social Club, el médico veterinario Pablo Luzuriaga compartió detalles sobre el esperado Congreso de Médicos Veterinarios que se llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre en Puerto Iguazú. Según Luzuriaga, este evento fue un largo proyecto que finalmente se hace realidad este año.

El congreso promete reunir a una destacada cantidad de disertantes y médicos veterinarios de toda América Latina, convirtiéndolo en un importante punto de encuentro para la comunidad veterinaria de la región.

Uno de los principales focos del congreso será abordar las enfermedades de transmisión vectorial, con un énfasis especial en la leishmaniosis. Esta enfermedad afecta a la región desde hace mucho tiempo, y debido a las condiciones climáticas de la zona, se considera un lugar ideal para el desarrollo de mosquitos portadores.

El Dr. Luzuriaga también destacó la presencia de otras plagas que afectan a los animales en la zona de Misiones, como pulgas, garrapatas, mosquitos y piojos. Estos parásitos, junto con la leishmaniosis, pueden causar enfermedades graves en perros y gatos. Según él, algunas de estas afecciones, conocidas como hemoparásitos, son incluso más graves que la leishmaniosis.

El congreso también contará con una extensa sección dedicada a la medicina felina, con destacados expertos de Argentina y Brasil que abordarán temas como enfermedades renales, comportamiento, anestesia en gatos y leishmaniosis felina. El Dr. Luzuriaga destacó el crecimiento significativo de la medicina felina en Brasil y Europa en los últimos años.

En particular, se puso énfasis en la importancia de prevenir el contacto de los gatos con vectores como pulgas y garrapatas, que pueden transmitir enfermedades de hemoparásitos. El Dr. Luzuriaga recomendó medidas preventivas, como el uso de pipetas para gatos y collares de larga duración que no afectan a los felinos, no causan alergias ni lesiones, y mantienen alejados a los vectores.