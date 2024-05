“La medida lleva más de un mes y los trabajadores de distintos puntos se van sumando,” explicó. “La provincia está en estado de huelga y protesta desde hace mucho tiempo.” Entre los participantes del acampe hay personas de Oberá, Montecarlo, Iguazú, Piray y otras localidades.

Según Tannuri, el acampe es pacífico y se lleva a cabo en el Ministerio de Salud Pública. Los manifestantes expresan su descontento con los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los gremios, los cuales consideran insuficientes para abordar sus necesidades económicas. “Repudiamos los acuerdos llevados a cabo entre el gobierno y gremios que deberían defender a los trabajadores. No estamos de acuerdo con el supuesto aumento,” afirmó.

El reclamo principal de los trabajadores es que los ajustes salariales propuestos no permiten enfrentar la inflación ni alcanzar la canasta básica. “El reclamo no se ve contemplado y no tiene respuesta en un mínimo porcentaje. El arreglo no se acerca a que podamos empatar a la inflación o llegar a la canasta básica,” expresó.

A pesar de la protesta, aseguró que los pacientes no se quedan sin atención. “Somos trabajadores de salud pública y distintos sectores acompañan. Trabajo en el Baliña y la atención se realiza a las 12 del mediodía y luego volvemos a las protestas,” dijo. No obstante, reconoció que los servicios esenciales están restringidos debido a la situación.