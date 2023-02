Continúan los reiterados cortes de luz y falta de agua en Eldorado

La concejal de Eldorado, Rosy Kurtz, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro y contó que si bien en el municipio no se declaró la emergencia hídrica, son constantes los cortes de agua y luz.

“En 2020 a través de la ordenanza 086 y en 2021 una prórroga la 043 se declaró la emergencia hídrica por la falta de precipitaciones, los cursos de agua sobre todo donde está la toma estaba muy bajo. Hoy día esta situación se regularizó poco, no es el caudal normal, pero está regularizado”, explicó la edil.

“Ahora, la falta del suministro de agua, energía eléctrica, está cada vez peor”, añadió.

También reveló la problemática existente por la falta de agua: “Obviamente esta falta de inversión de las tomas de agua es lo que provoca esta escasez en el suministro, hoy hay barrios enteros en Eldorado que no tienen agua y esto no se regulariza a las pocas horas, generalmente la gente antes tenía pozos, tanques de reserva, los que no tienen tanques de reserva pasan días enteros sin agua, a eso se le suman los cortes de luz y empeora la situación”, explicó.