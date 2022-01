POSADAS. El Ministerio de Salud Pública confirmó este domingo la detección de 1.605 nuevos casos de coronavirus y 6 fallecimientos más por Covid-19, en el marco de la tercera ola de la pandemia, con una presencia de las variantes Delta y Ómicron.

De acuerdo con el MSP, los fallecidos eran pacientes que presentaban comorbilidades y que no tenían el esquema de vacunación completo o directamente no estaban vacunados. De hecho, según el parte, 4 de las víctimas de este domingo, no se vacunadonr por decisión propia. En tanto, un paciente estaba sin vacunas “por decisión familiar” y la restante víctima, presentaba esquema incompleto.

Cabe destacar que estos fueron los únicos datos aportados por el MSP respecto de los óbitos de las últimas 24 horas. Es decir, no reportaron edades, procedencias ni mucho menos, tipos de comorbilidades.

Con estos datos, Misiones acumula 758 víctimas y 59.767 positivos desde el inicio de la pandemia.

Sobre los contagios, el MSP informó que cuatro localidades superaron el centenar de positivos. Ellas fueron Oberá (115 casos), Iguazú (133), Eldorado (249) y Posadas (656). Muy cerca de esos contagios diarios quedó Garupá, con 99 positivos.

En cuanto a los casos activos, subieron a 14.763 pacientes, de los cuales 188 están internados. Son 5 internaciones menos que las reportadas el sábado. Y son 508 casos activos más que los acumulados en la víspera.

¿Por qué no coincide el aumento de casos activos con los contagios diarios? Es que los casos activos acumulados es un dato que se construye con los activos previos más los contagios diarios, menos los recuperados Covid de la jornada. En las últimas 24 horas, recibieron el alta 1.091 pacientes.