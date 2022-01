POSADAS. Mientras continúan avanzando de forma exponencial los contagios de coronavirus en la provincia, con la posible circulación de las variantes Delta –ya confirmada- y Ómicron –en estudio-, el Monitor Público de Vacunación informó los datos actuales de la vacunación contra el coronavirus en la tierra colorada, con números inquietantes.

Se estima que hay 1 millón 100 mil habitantes en la provincia que tienen más de 3 años de edad y, por ende, pueden ser inmunizados contra el Covid-19. El propio vicegobernador Carlos Arce, mencionó este dato de la población objetivo, en declaraciones públicas.

Según lo informado por el MPV este lunes, la provincia recibió 2.405.070 dosis de inmunizantes contra el coronavirus (Covid-19). De estas, aplicó 1.654.438 dosis. En consecuencia, a la fecha, la provincia tiene en su sistema de refrigeración, “stockeados”, 750.632 sueros.

En tanto, este millón seiscientos mil dosis aplicadas en Misiones, se componen de: 835.018 primeras dosis, 641.517 segundas dosis, 5.250 monodosis (vacunas de dosis única), 129.496 dosis adicional y 43.157 dosis de refuerzo.

Al comprar los números de los vacunados con la población objetivo, aparecen datos preocupantes en términos epidemiológicos. Del millón cien mil misioneros que forman la población objetivo de inmunización (mayores de 3 años), 264.982 no recibieron ninguna vacuna. Es decir, el 25,09% de los misioneros mayores de 3 años de edad, no está vacunado contra el coronavirus (SARS-CoV-2).

Por otra parte, de los 835.018 misioneros que recibieron la primera dosis, 193.501 no completó su esquema de inmunización. Es decir, no recibió la segunda dosis. Representan el 17,59% de la población objetivo.

En cuanto a la población que está sin el esquema de vacunación completo o sin vacunas en Misiones, ascienden a las 458.483 personas. Es decir, el 41,69% de los misioneros, no recibió ninguna vacuna contra el coronavirus, o sólo recibió la primera dosis.

Cabe recordar que según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las personas no vacunadas o con esquemas incompletos, son más susceptibles a desarrollar complicaciones por coronavirus. En particular si padecen comorbilidades, es decir, patologías previas. La vacunación no impide los contagios, especialmente con la variante Ómicron. Pero reduce el riesgo de hospitalización y muerte.