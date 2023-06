Corpus: veinte días sin agua potable y sin asistencia del municipio

CORPUS. Rosa Maciel, vecina del Lote 30, habló con el programa “Somos identidad” de MisionesCuatro y expresó su preocupación por la falta de servicios de agua potable que afecta a más de treinta familias residentes. Maciel describió la difícil situación que están enfrentando y solicitó ayuda para comprar una nueva bomba que solucione el problema.

Según Maciel, en sus declaraciones, “Se quemó la bomba del pozo perforado y hasta ahora no tuvimos respuestas de nada. Tampoco tenemos fondos para comprar una bomba nueva. Solicitamos si pueden colaborar para comprar una nueva bomba para las 30 familias afectadas”. Además, mencionó que se ha acercado a la municipalidad en varias ocasiones en busca de soluciones, pero no ha obtenido resultados.

En relación a sus visitas a la municipalidad, la vecina afirmó: “Me fui a la municipalidad varias veces y me dijeron que iban a traer un poco de agua para cargar los tanques, pero no aparecieron” y agregó: “Me acerqué nuevamente y me dijeron que por el tiempo no pueden hacer nada” y “Ayer (viernes) me dijeron que no tienen combustible para mover los camiones”.

La vecina explicó que la falta de agua potable afecta a todos los residentes del Lote 30, ya que se trata de una conexión vecinal. Según sus palabras, “Tenemos agua de vertiente de color rojizo, hasta para bañarnos nos da vergüenza. No se puede lavar la ropa porque va a quedar amarilla y para tomar tenemos que caminar más de un kilómetro de un tanque que está más arriba y traemos en botella de gaseosas”. También hizo hincapié en las consecuencias para los residentes, mencionando: “Hay niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades”.

Maciel expresó su preocupación por el temor de los vecinos a expresar sus quejas, ya que consideran que la municipalidad no los atiende cuando intentan comunicarse. Según sus palabras, “Los vecinos tienen miedo porque cuando alguien dice algo, la ‘muni’ no te atiende”.

Ante esta situación, los vecinos están juntando dinero para comprar una nueva bomba y poder restablecer el servicio de agua. Maciel comentó: “Los vecinos están juntando dinero para comprar una bomba y que se pueda normalizar el servicio”. Sin embargo, mencionó que no ha logrado obtener la atención del intendente debido a sus ocupaciones, diciendo: “El intendente (Orlando Rostan) no pudo atenderme porque estaba ocupado”.