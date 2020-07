“Creemos que la Plataforma Guacurarí es un gran negociado de Sedoff”, dijo Genesini

POSADAS. “Vamos a presentar una nota para que diputados pidan de informes en la Cámara de Diputados, acerca de cuál es el monto que la provincia paga para esta plataforma”, lanzó la secretaria general de Udnam, Estela Genesini, quien consideró que la Plataforma Guacurarí, es “absolutamente inservible” y que el Ministro de Educación Miguel Sedoff, estaría lucrando a través del servicio digital para la educación no presencial.

“Creemos que está Sedoff detrás como el dueño. Es una plataforma absolutamente inservible. De 17 mil estudiantes consultados, sólo el 6% entró o trabajó con la plataforma”, bramó Genesini, en diálogo con MisionesCuatro. “El resto (94% de los estudiantes consultados) no trabajó porque no les sirve”, agregó Genesini sobre los resultados que, según ella, arrojó una encuesta realizada por el Consejo General de Educación.

Para Genesini, son falsos los datos que hablan de 3 millones de visitas a la plataforma. “Las 3 millones de visitas, son una mentira. (Los usuarios) no entran porque no tienen conectividad. Y a los que entran no les sirve porque los redirecciona a videos de youtube, que son muy largos y antipedagógicos. Y como los docentes no tienen en sus casas, no les sirve. Eso arrojó las cifras de los estudiantes que ingresaron a la plataforma”, insistió la secretaria general de Udnam.

“Queremos saber cuál es el dinero que la provincia desembolsa mensualmente en una plataforma que no sirve”, sentenció la referente de la Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones.