Crisis hídrica en Iguazú: “no sale una gota de agua”, denuncian

POSADAS Y PUERTO IGUAZÚ. Hace algunos meses, el principal punto turístico de Misiones vive una crisis hídrica que no tiene solución, a tal punto que bomberos de la ciudad y zonas aledañas, con camiones cisternas, tuvieron que abastecer con agua a los vecinos. Por ese motivo, los iguazuences, hartos de esta situación, volverán a manifestarse este martes a las 18 frente a IMAS.

Los primeros en sufrir la falta de este servicio básico fueron los barrios, ahora es toda la ciudad, de acuerdo con el testimonio de Andrea Fuentes a Misiones Cuatro.

“Este año es lamentable, ya no sale una gota de agua”, contó la vecina.

“No se hizo lo que hay que hacer, no hay inversión e infraestructura. No se ha hecho nada en estos años, la situación es crítica. No podemos vivir sin agua”, relató.

“Venís a Iguazú y es una tristeza, un abandono, en la ciudad de las cataratas la gente no tiene agua”, reveló Fuentes.

Ante la falta de respuestas, los vecinos realizarán una manifestación frente a IMAS (Instituto Misionero de Aguas y Saneamiento) a las 18 horas.

“Si no tenemos agua no tenemos futuro frente a esta pandemia”, concluyó la vecina.