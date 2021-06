Crisis hídrica en Iguazú: Toda la comuna está sin agua

POSADAS Y PUERTO IGUAZÚ. “Todo Iguazú está sin agua. Se puede decir contentos porque la lluvia porque se junta agua en los tachos”, declaró José Núñez en diálogo con Misiones Cuatro.

En ese sentido, agregó: “todos son culpables, la gobernación el IMAS, la intendencia de Iguazú, los concejales que no cumplen con la carta orgánica. No es que esto pasó de un momento a otro, Iguazú tiene una crisis desde el 2004 y ahora esta situación ¿Por qué no invirtieron antes? ¿Por qué no hicieron antes las cosas? Pueden salir con el discurso político que quieran”, cuestionó el vecino.

“Toda la ciudad está juntando agua en tachos porque no tienen agua y somos una de las siete maravillas del mundo del mundo y no tenemos agua. No es solamente culpa de la sequía, que nos agarró ahora, es falta de inversión y predisposición política”, manifestó.

Asimismo, Núñez expresó: “hay un pueblo desesperado que ya no sabe qué hacer, que ya no sabe a quién llamar ¿cómo contenés a una persona que está desesperada por agua?”.