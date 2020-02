Denuncian el ocultamiento de un caso de dengue hemorrágico

ANDRESITO y POSADAS. Luisa Walder, una mujer de Andresito aseguró a MisionesCuatro que una sobrina suya está internada con dengue grave en el Hospital Madariaga. Se trataría de Sandra Noemí Walder (24 años), quien se encuentra internada con riesgo de vida en el principal hospital misionero, tras sufrir una reinfección con dengue.

Según confió Luisa Walder a www.misionescuatro.com, su sobrina empezó con síntomas de dengue el pasado 6 de Febrero. Al día siguiente, (7/2) tuvieron confirmación con análisis de laboratorio, “entre idas y vueltas” en el hospital de Andresito.

El miércoles 12 de febrero, su condición empeoró y la derivaron al Hospital Samic de Eldorado (un hospital de Nivel 2) de ahí, el pasado 19 de Febrero, Sandra fue traslada al Hospital Madariaga, donde se encontraría actualmente. Este medio trató de confirmar los datos con los encargados de prensa del Madariaga, pero no hubo respuestas oficiales.

Según una fuente consultada, la situación en Andresito, está fuera de control, “porque el municipio no tiene fondos para hacer frente a la demanda que hay. Además, los médicos no le dan la importancia ni la atención que deberían a los casos. Para los análisis tenés que pagar a una clínica y es la misma bioquímica del hospital. Se hizo un negocio con los análisis”, se quejó una vecina de Andresito.

Por su parte, Luisa Walder se mostró indignada por el manejo de la información propiciado por el MSP (Ministerio de Salud Pública) y las autoridades sanitarias de Misiones. “Están tapando todo. Pedí al médico la confirmación y serotipo de Dengue y me dijo que para qué quiero si eso no modifica el tratamiento. No nos dan nada por escrito”, se quejó alarmada, la tía de la muchacha internada.

