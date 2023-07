Denuncian mal servicio de agua en Jardín América

Mario Gerula, un vecino de Jardín América, habló con el programa TVA que se emite por MisionesCuatro, sobre el mal servicio de agua en Jardín América: “directamente sale barro y aire. Cuando los vecinos no pagan la boleta directamente no le cortan porque nunca hay agua, así que no tienen lo que cortar”, comentó.

“Tenemos una cooperativa donde se está pagando ahora un plus de 50 pesos por cúbico, porque supuestamente es para hacer un acueducto nuevo que vendría a ser del río Paraná. Tengo entendido de que eso ya fue pagado y todo lo que es material. Todo eso está tirado todo sobre la ruta que va hacia Colonia Oasis”.

“Cuando es verano no hay agua y cuando hay invierno que llueve tampoco tenemos agua y si viene, viene el barro que sale por la canilla”, agregó.

Respecto a la situación, dijo que ocurre desde el año pasado. “Es un barrio nuevo que se hizo hace tres años que estamos habitando las casas y el problema surge siempre, y ahora se agravó, está por todo Jardín América, todo el pueblo y directamente no está teniendo agua”, contó Gerula.