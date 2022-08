Denuncian maltrato en el Hospital de Candelaria

En una entrevista brindada al programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Oscar Maidana, un enfermero que trabaja en el Hospital de Candelaria, denunció que en ese nosocomio hay agravios por parte de sus compañeros.

“Vengo hablando con la directora con el jefe de personal, la jefa de personal, de enfermería, justamente por esta cuestión del maltrato, que no es generalizado, no son todos mis compañeros, quiero aclarar, hay un grupo intocable, no sé si son amigos de la directora y hay un grupo de médicos que tienen licencia para maltratar”, contó Maidana.

Asimismo, agregó: “hay médicos que maltratan a abuelos, abuelas y la gente no se queja, tiene miedo, porque después no pueden retirar la medicación, no le firman y es lamentable”, comentó.

“Me quejé un montón de veces, no en esta gestión, en las anteriores y soy caratulado como problemático. No voy a ser cómplice de esta cuestión, ahora estoy trabajando habitualmente, pero en el pasillo lo estoy atiendo y puse un cartel que dice ‘licencia para maltratar, de este tema no se puede hablar’”, expresó Maidana.

“Les dije a la gente, no se dejen maltratar, porque el médico está pagado por ustedes y no podemos permitir que un médico, le maltrate, le eche, o directamente no se presente a trabajar “, añadió.

