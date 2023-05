Denuncian persecución y despido en la COSCAL de Candelaria

Patricia Galeano, la esposa del contador que fue despedido de la Cooperativa de Servicios de Candelaria Ltda., Candelaria (COSCAL), habló con el programa TVA que se emite por MisionesCuatro y dio detalles de la causa por la cual el hombre quedó desvinculado de la Cooperativa: “hizo un informe de la situación económico-financiera de la empresa y presentó al Consejo de Administración, a los actuales Consejo de Administración, le habían pedido que haga un monitoreo interno, una auditoría interna de la situación, porque había una fractura dentro del consejo. Él lo presentó y, a raíz de eso, comenzó una persecución despiadada desde el presidente, que es el responsable de la cooperativa, junto con los consejeros”, declaró la mujer.

En ese sentido agregó: “el presidente desató una campaña tremenda de persecución laboral tremenda que llegó a la enfermedad de mi esposo, tiene un estrés, está cursando un tratamiento médico clínico y psiquiátrico, porque el estrés se tiene que tratar en psiquiatría cuando ya tienen esta intensidad digamos, que también está muy muy condicionada por todo el factor externo, por toda esa persecución que sufrió en todo este tiempo. Estamos hablando desde enero hasta ahora”, reveló.

Con respecto al informe elaborado señaló: “es, en un resumen, que no se hace en la asamblea, que se solicitan informes mensuales de los ingresos y egresos de los gastos, hay dos ejercicios que no fueron presentados en la asamblea porque tienen una deuda monstruosa. Otra cuestión es que él toma las decisiones en forma personal, los informes mensuales por escrito que se tienen que hacer de los gastos detallados de los ejercicios, no se hace en el libro diario, refleja el libro mayor. Esos libros no son fehacientes, la deuda es monstruosa, el personal trabajador de la COSCAL tuvo interrumpido, no sé ahora hasta el momento”.

Y añadió: “la Asignación Universal estaba suspendida, no se hacían los depósitos a la ANSES, la municipalidad de Candelaria le reclama a la COSCAL 47 millones de pesos que deben en concepto de la luz de la planta EMSA, de la luz de la planta de tratamiento de agua de nuestra cooperativa”, explicó.