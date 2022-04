Denuncian proscripción en las elecciones de UDPM: “Son los métodos de los que se vale Adomis para perpetuarse en el poder”

POSADAS. Las elecciones a realizarse en Mayo para definir las autoridades de UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones), el sindicato docente controlado desde hace décadas por la agrupación renovador Adomis, se vio manchada por una fuerte acusación la lista opositora “Multicolor”, que realizará denuncias legales ante el Ministerio de Trabajo y ante la Justicia laboral de Posadas, por un “intento de proscripción” por parte de la Junta Electoral del sindicato, un órgano que “no sería independiente ni imparcial”. Como es de público conocimiento, no es la primera vez que hay denuncias de proscripción de listas opositoras en elecciones de UDPM, un fenómeno que viene ocurriendo desde hace años con la anuencia del Ministerio de Trabajo de la provincia.

Concretamente, la junta de UDPM (Adomis) rechazó en forma definitiva la presentación de la lista Multicolor, por una “interpretación sesgada y antidemocrática” del Estatuto y sin dar la posibilidad de ejercer el derecho a defensa de quienes conforman la lista opositora. Además, según la presentación que formulará la Multicolor, tampoco se habrían cumplido los plazos previstos para la aceptación o no de la lista. “Para nosotros es escandaloso pero no es nada nuevo. Hace más de una década que en las elecciones (de UDPM) hay lista única, porque buscan por cualquier medio, que no se presenten otras listas, para no enfrentarse a los afiliados en las urnas”, disparó Lía Fernández, la candidata a secretaria general de UDPM por la lista Multicolor, en diálogo con MisionesCuatro.

Duros cuestionamientos a la Junta Electoral de UDPM

“Hay un intento de proscripción a nuestra participación en las elecciones. Son fraudulentas, tienen muchas irregularidades. El cronograma electoral no se cumple. La junta electoral tiene un accionar muy tendencioso, hace interpretaciones sesgadas, restringidas y antidemocráticas del estatuto sindical, sin fundamentos”, comentó Fernández a MisionesCuatro, confirmando que la Junta “rechazó en forma definitiva nuestra lista.”

En cuanto a lo que ocurrió con la presentación de la lista en la Junta Electoral de UDPM (Adomis), la docente reveló: “Las resoluciones que emitió la Junta rechazando nuestra lista, que fueron tres, no estaban fundadas. Necesitamos un fundamento para ejercer nuestro derecho a defensa. Simplemente dicen rechazada por el artículo tal del estatuto, pero son interpretaciones que no son correctas ni de buena fe”, se quejó.

“Acusamos a la junta de no ser independiente ni imparcial. Esas elecciones son irregulares y fraudulentas, por lo que deben suspenderse”, recalcó la docente.

Denuncia de incumplimiento del cronograma electoral

Según explicó Fernández, según el estatuto, la Junta debe formular las objeciones que crea pertinentes en 48 horas, pero la lista tiene 72 horas para subsanar los problemas de la presentación. “Y tiene hasta dos oportunidades” y el rechazo definitivo sólo puede venir “recién despues de la tercera presentación”.

“Esto no pasó en nuestro caso, la Junta emitió a cuentagotas, un día una resolución, el segundo día otra observación y el tercero también. Sin darnos derecho a defensa declaró la lista rechazada definitivamente”, denunció la candidata de la lista Multicolor.

Ante esta situación, Fernández aclaró que no es un fenómeno nuevo, sino recurrente. “Lo consideramos escandaloso pero no es algo nuevo, porque son los métodos de los que se vale Adomis para perpetuarse en el poder. Hace más de una década que en las elecciones hay lista única. Buscan por cualquier medio, que no se presenten otras listas, para no enfrentarse a los afiliados en las urnas”, bramó la docente.

“El paso siguiente es hacer los reclamos ante el Ministerio de Trabajo y el juzgado laboral de Posadas”, anticipó Fernández, sin referirse a la actuación de la justicia provincial y del ministerio de trabajo en anteriores elecciones en UDPM, donde también fueron rechazadas listas opositoras a Adomis.

El armado de un espacio opositor a Adomis en UDPM

Sobre el final de la entrevista, la docente sostuvo que forma parte del Frente por la Democracia Sindical y “somos la oposición a Adomis”.

Según Fernández, se trata de un grupo de “docentes movilizados que queremos recuperar el sindicato, para que sea independiente, combativo y una herramienta de lucha de las y los trabajadores de la educación. El sindicato debe escuchar los reclamos de los trabajadores. Todo lo contrario hace Adomis, que sirve para ser un brazo de la Renovación. Ahora los candidatos estan en campaña y salen a sacarse fotos con los figurines de la Renovación”, cuestionó la docente, recordando que dirigentes de Adomis se han presentado como candidatos en sublemas de la Renovación.

Existe un vínculo “entre la dirección de nuestro sindicato con el partido que gobierna, nuestro patrón, y para nosotros es inadmisible”, remató.