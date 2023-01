Denuncian que “en el Parque de la Salud son 6 mil trabajadores que están con contratos berretas”

POSADAS. En su balance del año, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores Autoconvocados Argentinos, Juan Carlos Benítez, advirtió que todavía existen al menos 6 mil trabajadores contratados en la Fundación Parque de la Salud, los cuales padecen inestabilidad laboral y presiones de la patronal, que no renueva los contratos de aquellos profesionales que no se alineen con el oficialismo renovador K.

“Empezamos con los compañeros que se enteraron que estaban siendo despedidos”, lanzó Benítez en referencia a los trabajadores de la Subsecretaría de Articulación Interministerial dependiente del Ministerio de Salud, que están contratados por el Parque de la Salud. “En el Parque de la Salud son 6 mil trabajadores que están con contratos berretas. Es precarización laboral desde el Estado”, manifestó el referente del Sutaa, un sindicato que está en vías de ser reconocido legalmente como tal por el Ministerio de Trabajo.

Vinculado a esto, Benítez consideró que hay una privatización de la salud pública en Misiones, a partir de la asignación de cada vez más recursos al Parque de la Salud, con los contratos laborales de un año –renovables. “Están precarizando todo y privatizando todo y te dicen que la derecha privatiza, pero ¿qué están haciendo ellos? El Ministerio de Salud va a quedar como una oficina, en la que bajen los recursos y programas nacionales. Y el resto es todo privado ya”, denunció Benítez y reiteró que “ya hay 6 mil trabajadores en el Parque

En tono irónico y haciendo referencia a los viajes a Europa que anualmente hace el conductor del partido gobernante en Misiones, Benítez cuestionó: “(para la salud) están tomando modelos franceses. Tenemos un modelo que se va con su yate a Francia y después vuelve y quiere aplicar políticas acá. Imposible”, bramó.

El problema de los trabajadores estatales misioneros que están en la pobreza y en la indigencia

Para el dirigente del Sutaa, uno de los problemas graves del sector, es que los salarios no llegan a cubrir la canasta básica, es decir, no alcanzan a superar la línea de la pobreza. “Cuando presenté la nota el miércoles en casa de gobierno, les hablé (funcionarios) de la canasta básica. ¿Dónde está el ministro de economía (Adolfo Safrán) que no mira el INDEC? Dicen que es delirante que pidamos $280 mil de básico, pero nuestros básicos son muy bajos. La canasta del Indec, son $145 mil para no ser pobre y $60 mil”, dijo el sindicalista, pero aclaró que, incluyendo gastos de alquiler y recreación, un trabajador “tendría que estar ganando $510 mil para ser clase media”

“Nuestro sueldo básico es de $118 mil y yo, siendo licenciado en salud, tengo $57 mil. Cuando me jubile voy a ganar $60 mil. Y voy a ser un indigente más, después de haber trabajado toda la vida”, sentenció Benítez.

Sobre el final de la entrevista, Benítez volvió a machacar sobre las condiciones económicas y sociales de los trabajadores estatales, los de Salud Pública y la población en general. “El gobierno de la provincia no quiere decir que acá hay trabajadores precarizados, pobres, y jubilados en la indigencia y comiendo del comedor, hay de eso acá en Salud Pública”, acotó.

Y lo ejemplificó con el Centro de Salud en el Bº Altagracia de Posadas, donde él se desempeña. “En mi centro de salud, por la mañana, como salieron las licencias (vacaciones), tengo una compañera trabajando jubilada enfermera, cobrando $45 mil y le están pagando para que ella cubra. Después de jubilado”, en Misiones “tenés que ir a trabajar”, remató.