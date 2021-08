Denuncian que “La Cámpora” busca utilizar el sello de la UEJN con fines electorales

POSADAS. Para el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación – filial Misiones, Luis Oudin, la agrupación kirchnerista de “La Cámpora” quiere hacerse ver a costa del sello del sindicato, como ocurrió, según él, este miércoles, con una protesta por salarios y pases a planta realizada frente al Palacio de Justicia, por un puñado de militantes de la agrupación de Máximo Kirchner.

Tras la asamblea, protesta y petitorio de un grupo de trabajadores judiciales, con reclamos salariales y pedidos de pase a planta, Oudin aclaró que la misma, no fue convocada por la UEJN. “Si bien utilizan el nombre del gremio, no es una asamblea oficial del gremio. Esta asamblea no fue convocada por el gremio. La convocó gente que militan para un partido político que tiene intereses partidarios. Son gente de La Cámpora que están afiliados a la seccional (de la UEJN) pero no tienen la potestad para representar a nadie”, explicó Oudin.

“No sé en base a qué convocan en nombre de la seccional. Pero eso tenía un fin político. Son personas que militaron en las últimas elecciones. Les fue muy mal y ahora quieren ver si pueden entrar acá y ver si tienen algún paraguas”, disparó Oudin. E insistió: “La realidad es que eso no fue convocado por la seccional”.

Según Oudin, la UEJN “dentro de la seccional no tiene banderas políticas partidarias. Nuestra bandera es la del trabajador judicial. Y la relación con la política partidaria es siempre institucional. Siempre en defensa de los trabajadores”, reiteró.

En ese marco, Oudin anticipó que el gremio se movilizará este viernes 27 de Agosto, a las 12, en el Palacio de Justicia. Según el sindicalista, la movilización es para apoyar a Carlos Díaz, un trabajador con 42 años de antigüedad “que hace 22 está esperando que alguna autoridad lo atienda. Y tener la posibilidad de un ascenso”, comentó.

De acuerdo con el sindicalista, en Misiones no existe un “régimen de ascensos” y estos dependen “puramente de la voluntad de los ministros” del Superior Tribunal de Justicia. “Es un reclamo individual que se convierte en uno general, porque es en definitiva, lo que todos estamos buscando. Tener ascensos, diálogo fluido con las autoridades, que pasen a planta los contratados, que están ilegalmente contratados y tener un salario digno”, graficó Oudín.

Ministros del STJ

En esta línea, Oudín recordó que los empleados judiciales no pueden –por ley- desarrollar ningún otro trabajo, por lo que el sueldo debería alcanzar a cubrir la canasta básica.

Y en un tramo saliente de la entrevista, Oudín descargó munición gruesa contra los ministros del STJ. “El 90% de los empleados judiciales no pueden tener un contacto con las autoridades. Solicitan ascensos o lo que sea, la autoridad remite el pedido al Superior y el STJ te contesta que porque no hay presupuesto, no te lo pueden dar al ascenso. Pero a la persona que está al lado tuyo, haciendo el mismo trabajo que vos, le crean un cargo que implica 150 mil pesos. Pero no hay presupuesto suficiente para darte a vos, 3 mil pesos más”, denunció.

“Están haciendo un desmadre en el poder judicial, que va a llevar más de 50 años, ordenar”, sentenció.