Denuncian usurpación ilegal de chacra de una colona en Itacaruaré

ITACARUARÉ. Una turbia historia de presunta usurpación ilegal de terrenos, con el aval de la Policía de San Javier, se estaría desarrollando en estos momentos, en perjuicio de una productora agraria de Itacaruaré. Aunque, según advirtieron fuentes al tanto del conflicto, son 4 o 5 los productores que temen sufrir usurpaciones de lo que consideran una “banda de ladrones de tierras”.

En diálogo con este medio, la abogada Ivana Delavy Chaiskoski, una de las representantes de la productora Arazi Silveira, reveló que su defendida tiene boletos de compraventa en los que consta que la Cooperativa Tabacalera le vende a su padre, lotes ubicados frente a lo que hoy es Agua de las Misiones, hace más de 60 años.

“Desde el año 1957 ella (Silveira) ejerce la posesión de los lotes a título de dueña con todos los comprobantes correspondientes que acreditan la posesión. Cosecha yerba desde esa fecha. También tiene cuadrilla a su cargo y tienen un cuidador que vive en el lugar”, contó la abogada Delavy.

Sin embargo, de acuerdo con la abogada, “el año pasado se presenta Sergio Antonio Gildi, con una escritura pasada ante el escribano Yegros, en donde dice que la cooperativa, a través de un supuesto poder que le otorgan a (un tal) López, le venden los lotes a él (Gildi). Y este poder hace un escribano de Buenos Aires. Mandamos una carta documento al escribano para que diga si (se firmó) ante él, dicha escritura”, sostuvo Delavy.

Pero Yegros “contesta que no hizo esa escritura y que es esa fecha no tenía registro habilitante. Ahí cambian la letra de la escritura y ponen que el poder pasó ante escribano Yegros y que la sociedad La Tabacalera, se constituye por una escritura pasada ante el escribano Cidade. Esta escritura no existe porque, hicimos estudio de título correspondiente en archivo de tribunales”, denunció la abogada.

“Al tomar conocimiento de esto hacemos un expediente de nulidad sobre estas escrituras”, agregó Delavy. “Después de eso Gildi vende, no sabemos cómo. Y hoy a la mañana ingresar de manera ilegal estos señores con una custodia policial del Comando de Policía de San Javier. Y sin orden judicial, usurpan el lugar. Rompen el portón de entrada y amenazan al cuidador”, reveló la abogada, dando cuenta de una connivencia policial con la maniobra de usurpación.

“Yo me presenté en el lugar pedí que me exhiban orden judicial. Y al abogado, Alfonso Maximiliano Daniel, le pido que me exhiba los títulos que alegan, y ellos se negaron. Los usurpadores son Jorge Daniel Díaz, que es el supuesto nuevo comprador y el abogado Alfonso Daniel. Ambos ingresaron de manera ilegal y sin orden judicial”, sentenció la abogada.

Dada esta situación, Arazi y el abogado Carlos Adrián Cazut, el otro representante de Arazi, se presentaron ante el juzgado penal de Alem, que preside la Dra. Selva Zuetta. Y, previamente, ante el juzgado civil y comercial nº 2 que preside Juan Carlos Sandoval, en la causa civil de nulidad de escritura.

Consultado al respecto, el hijo de Silveira, Ángel Timczizym, añadió que son varios los lotes y productores amenazados por la “banda de usurpadores”. Y que, en el caso de su madre, se instalaron en los lotes en los que hay plantación de yerba. Actúan con tal impunidad que este jueves, montaron una estructura habitacional (un corte de casa), pese a que la jueza de Alem, ya dictó la orden de no innovar.

Un párrafo aparte merece la actuación de la policía de San Javier, que estaría avalando el accionar de los usurpadores. Los cuales invocan el conocido nombre del presidente de la Legislatura, como aval para sus acciones.

Arazi Silveira tiene 84 años. Junto a su hijo residen en San Javier.