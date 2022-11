Desapareció hace más de 1 año y su mamá pide encontrarlo

SAN IGNACIO. David Leonardo Capli de 15 años desapareció del barrio Ema, el 1º de octubre del año 2021. Desesperada, sin ninguna novedad de su paradero, su madre pide ayuda para poder encontrarlo.

En diálogo con el noticiero central de MisionesCuatro, Angelina Giménez, madre de joven desaparecido, comentó que, a un año y dos meses del hecho, familiares y amigos realizarán este sábado una marcha pacífica pidiendo la aparición con vida del adolescente.

“Estoy esperando alguna novedad de la justicia, llamo y no me responden”, dijo la mujer, asegurando que no hubo avances en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción Nº2.

Las últimas novedades del caso daban cuenta de rastrillajes en los barrios Evita, colonia Santo Domingo Sabio y en las zonas rurales de San Ignacio, lugares por donde habría sido visto por última vez David, según el testimonio de varios vecinos.

“Ocho meses después de la denuncia hicieron los primeros rastrillajes, cuando fui a los medios”, aseguró la mujer, detallando que en Barrio Evita pudo hablar con dos jóvenes que habría visto a Leo.

Cualquier información sobre el paradero del menor, comuníquese con las líneas gratuitas de emergencia 911/101 o acérquese a la dependencia policial más cercana, informó la policía en un parte oficial.